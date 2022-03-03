Четверг, 3 Марта 2022 11:24

АрмИнфо. За прошедший день в Армении провели 3 382 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 259 граждан (7,6% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 486 человек, летальных исходов - 12.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 3 марта фактическое лечение получает 6 472 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 906 066 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 420 757 случаев заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 404 157 человек (96%), скончалось - 8 505 (2%).