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 Среда, 2 Марта 2022 17:57
Алина Оганесян

Минздрав Армении отменяет обязательный масочный режим

Минздрав Армении отменяет обязательный масочный режим

АрмИнфо. Министерство здравоохранения, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Армении, приняло решение пойти на смягчение антикоидных ограничений.

В частности, согласно сообщению Минздрава, в стране отменяется обязательное требование носить маску в закрытых помещениях, за исключением медицинских учреждений и организаций сферы обслуживания.

Тем не менее, Минздрав рекомендует в закрытых помещениях носить маски, меняя их по мере необходимости каждые 3-4 часа.

<Изменения вступают в силу на следующий день после публикации решения>, - говорится  источнике.

Отметим, что за прошедший день в Армении провели 4 020 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 342 граждан (8,5% от

числа, сдавших тест). Тогда как неделей ранее число случаев заражения составляло 946 или 19,8% от количества граждан, сдавших тест. По положению на 11:00 2 марта фактическое лечение получает 6 717 пациентов.


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