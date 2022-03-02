Среда, 2 Марта 2022 17:55

АрмИнфо.Ереван еще не принял решение об участии в дипломатическом форуме, который пройдет в турецкой Анталье 11-13 марта, сообщил 2 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе правительственного часа в парламенте.

"Пока решения нет. Надеюсь, согласитесь, что события в мире развиваются очень стремительно, мир меняется ежесекундно. Когда сроки приблизятся, мы примем решение", - сказал он.

Мирзоян положительно оценил итоги второй встречи спецпредставителей Армении и Турции - вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и экс-посла в США Сердара Кылыча. состоявшейся 24 февраля в Вене. По словам министра, стороны подтвердили, что переговорный процесс идет без предусловий, и конечная цель - нормализация отношений и открытие границы. "Обсуждение было гораздо более конкретным, чем на первой встрече. Но в то же время мы все понимаем, что сложно ожидать ощутимые шаги даже по итогам второй встречи", - отметил он. Решения о сроках и месте проведения новой встречи спецпредставителей пока нет.

Ранее отвечая на вопрос по поводу возможного участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в дипломатическом форуме в турецкой Анталии, Мирзоян отметил, что вопрос участия премьер- министра не обсуждался и не обсуждается. "Приглашение было отправлено мне и Рубену Рубиняну, решения действительно нет, решение будет во многом зависеть также от результатов встречи в Вене 24 февраля," - отметил Мирзоян.