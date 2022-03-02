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АрмИнфо.Ереван еще не принял решение об участии в дипломатическом форуме, который пройдет в турецкой Анталье 11-13 марта, сообщил 2 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе правительственного часа в парламенте.
"Пока решения нет. Надеюсь, согласитесь, что события в мире развиваются очень стремительно, мир меняется ежесекундно. Когда сроки приблизятся, мы примем решение", - сказал он.
Мирзоян положительно оценил итоги второй встречи спецпредставителей Армении и Турции - вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и экс-посла в США Сердара Кылыча. состоявшейся 24 февраля в Вене. По словам министра, стороны подтвердили, что переговорный процесс идет без предусловий, и конечная цель - нормализация отношений и открытие границы. "Обсуждение было гораздо более конкретным, чем на первой встрече. Но в то же время мы все понимаем, что сложно ожидать ощутимые шаги даже по итогам второй встречи", - отметил он. Решения о сроках и месте проведения новой встречи спецпредставителей пока нет.
Ранее отвечая на вопрос по поводу возможного участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в дипломатическом форуме в турецкой Анталии, Мирзоян отметил, что вопрос участия премьер- министра не обсуждался и не обсуждается. "Приглашение было отправлено мне и Рубену Рубиняну, решения действительно нет, решение будет во многом зависеть также от результатов встречи в Вене 24 февраля," - отметил Мирзоян.
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|Грузинская оппозиция провела акцию протеста в связи с позицией властей страны по ситуации вокруг Украины
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|Армянский парламент приступил к обсуждению вопроса избрания президента РА
|Мнение: Сегодня многие "демократы" поддерживают не народ Украины, а борются против России за геополитические интересы
|Представители МИД Армении направлены на границу Украины для оказания содействия в эвакуации граждан РА
|Старший научный работник дома-музея Мартироса Сарьяна рассказала о туркменских героинях работ выдающегося армянского мастера.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|IDBank. выпущенные несколько дней назад драмовые облигации были размещены досрочно
|Верховный лидер Ирана: Украина стала жертвой американской антикризисной политики
|Президент Арцаха созвал заседание Совета безопасности
|Генеральный прокурор РА провел совещание в Военной прокуратуре
|Украина отзывает посла из Грузии для консультаций
|Эксперт: Чем дальше, тем сложнее будет найти решение, хоть как-то устраивающее Москву
|Глава МИД Армении на встрече с президентом МККК подчеркнул необходимость беспрепятственного въезда международных структур в Нагорный Карабах
|Канада заинтересована в реализации совместных программ в Армении: Спецпосланник Оттавы в ЕС
|Президент Арцаха провел совещание, посвященное программе господдержки по выполнению кредитных обязательств
|Денис Автономов не считает возможным сценарий превращения Украины в полигон боевых действий между Россией и Западом
|Временный поверенный в делах Украины отказался проводить параллели между событиями вокруг Украины и 44-дневной войной в зоне карабахского конфликта
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|Евросоюз запустил в Армении новую программу <ЕС для окружающей среды: данные водных ресурсов и окружающей среды>
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
|"Гражданский договор" не включил в повестку пленарного заседания проект заявления, осуждающий т.н. "Шушинскую декларацию"
|Правящее большинство НС выступило против установления Дня памяти жертв погромов мирного населения в селе Марага Нагорного Карабаха
|Посольство Армении информирует граждан об изменении правил въезда на территорию Грузии - ряд требований отменены
|Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 42,4% до 7 150
|В Женеве открылась выставка, посвященнaя 30-летию членства Армении в ООН
|Арарат Мирзоян и Татьяна Валовая обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
|Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопустимости прохода военных кораблей через проливы Босфор и Дарданелл
|Глава МИД Армении: Народ Нагорного Карабаха не должен подвергаться дискриминации по признаку происхождения, политических или иных убеждений
|Армения и Франция видят необходимость в открытии представительства Французского агентства развития в РА
|Спецпосланник Канады в Европе провел встречи с парламентскими силами Армении
|Парламентарии Армении и России обсудили ситуацию в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минздрав: В Армении 82,3% тяжело переносящих коронавирусную болезнь граждан - невакцинированы
|СНБ Арцаха работает над повышением уровня безопасности Аскеранского района
|В Армении с 15 марта вводится запрет на курение в помещениях общественного питания
|Правительство Грузии с осторожностью относится к теме закрытия воздушного пространства для России
|В Минздраве Арцаха отчитались о рождаемости в 2021 году
|Камо Кочунц временно возглавит Генеральный штаб Армении
|ЦБ РА: У Банка ВТБ (Армения) достаточно капитала и ликвидности для выполнения всех своих обязательств
|Глава МИД Армении указал важность осуществления международными организациями гуммиссий в Арцахе
|Гарибашвили объяснил отказ Грузии присоединиться к санкциям против России
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