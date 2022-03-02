Среда, 2 Марта 2022 15:45

АрмИнфо.Национальное собрание избрало экс- министра финансов Атома Джанджугазяна на вакантную должность председателя Аудиторской палаты.

Кандидатуру Джанджугазяна (его выдвинула правящая фракция "Гражданский договор") поддержали все 70 депутатов, присутствующих в зале заседаний. Оппозиция не принимала участие в голосовании.

Должность главы Аудиторской палаты Армении стала вакантной с 19-го января, после досрочного ухода с этого поста Левона Йоляна по личным мотивам. Он был избран на эту должность в 2017 году (прежнее наименование - Контрольная палата), срок его полномочий истекал в следующем году.

Атом Джанджугазян родился 22 марта 1971 года в г. Ереване. В 1992 гг. окончил Ереванский политехнический институт им. К. Маркса, в 1995 гг.- магистратура Высшей школы Государственного инженерного университета Армении. С 1993 г работал в министерстве экономики республики, а с 1995 года - в минфине Армении. С 1999 года был замминистра финансов и главным казначеем. С мая 2018 года по 3 августа 2021 года занимал пост министра финансов Армении.