Среда, 2 Марта 2022 14:35

АрмИнфо.ООН проведет оценочную миссию на территориях, перешедших под азербайджанский контроль в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против Арцаха.

Как передает АПА, координатор-резидент ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила, что оценка будет проведена совместно с правительством Азербайджана.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы выяснить наилучший план по восстановлению и очистке от мин этих территорий. "Азербайджан посетят 10 экспертов. Это будут представители ООН, Всемирного банка и Европейского Союза. Они будут в Азербайджане с 7 по 17 марта", - сказала В. Андреева.

Напомним, что еще в декабре 2020 года заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре заявил, что Азербайджан не дает согласия на направление миссии. Культурное и религиозное наследие Арцаха, которое находится под угрозой уничтожения, нуждается в срочном внимании международного сообщества, чтобы должным образом обеспечить его сохранение и предотвращение случаев вандализма.

Армения неоднократно заявлял заинтересованность в осуществлении миссии ЮНЕСКО в максимально короткие сроки.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новоназначенным резидентом-координатором ООН Владанкой Андреевой пытался переложить ответственность за не допуск миссии ЮНЕСКО в регион на Армению. По его заверению, именно Армения чинит препятствия по допуску экспертов в регион.

Примечательно, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона. А уже в декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.