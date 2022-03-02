Среда, 2 Марта 2022 11:37

АрмИнфо.Национальное собрание 2 марта приступило к обсуждению вопроса избрания президента Республики Армения.

Правящая фракция "Гражданский договор" 65-ю депутатами выдвинула на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна, который в настоящее время занимает пост министра высокотехнологичной промышленности. Биографию кандидата в президенты представляет лидер фракции ГД Айк Конджорян.

Хачатурян является единственным кандидатом, поскольку оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" приняли решение не выдвигать кандидата, чтобы никоим образом не участвовать в президентских выборах.

Биография Хачатуряна

Ваагн Хачатурян родился 22 апреля 1959 года в городе Сисиана. В 1980 году окончил Ереванский институт народного хозяйства, по специальности экономист.

Трудовая деятельность - 1982-1989 гг.- ПО "Разданмаш". В1989-1992 гг.

- заместитель генерального директора госпредприятия "Марс", 1990-1996 гг. - депутат Ереванского городского совета. В 1992-1996 гг. - председатель Исполнительного комитета Ереванского совета депутатов (мэр Еревана), 1995-1999 гг. - депутат Национального Собрания Республики Армения. В 1996-1998 гг. - советник президента Республики Армения, 2000 г.- член-основатель Центра развития демократии и гражданского общества "Армат". В 2002 г? - вице-президент Центра политологии, права и экономических исследований, 2006 г. - член-основатель общественно-политической инициативы "Альтернатива". 2019- 2021гг?- член правления ОАО "Армэкономбанк". 4 августа 2021 года назначен министром высокотехнологической промышленности Республики Армения. Женат, имеет двух детей. 3-го февраля 2022года кандидат в президенты Армении от партии власти Ваагн Хачатурян покинул партию первого президента Левона Тер-Петросяна "Армянский национальный конгресс".

Напомним, что 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. 1 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян подписал протокол о завершении полномочий президента Армена Саркисяна.

Президент Республики избирается Национальным Собранием. Избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то проводится второй тур выборов, в котором могут принять участие все кандидаты, принявшие участие в первом туре. Во втором туре Президентом Республики избирается кандидат, который получил не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то проводится третий тур выборов, в котором могут принять участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов во втором туре. В третьем туре Президентом Республики избирается кандидат, получивший большинство голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то в десятидневный срок проводятся новые выборы Президента Республики. Отметим, что большинство мест (71 мандат) у партии власти "Гражданский договор", у оппозиционных "Айастан" и "Честь имею" - 29 и шесть соответственно.

3 февраля на заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян выразил уверенность, что кандидат правящей силы если не в первом, то во втором туре будет избран президентом РА.