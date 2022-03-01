Вторник, 1 Марта 2022 17:20

АрмИнфо.На вопросы АрмИнфо любезно согласился ответить наш соотечественник, украинский политический обозреватель Марат Акопян.

- Как Вы оцениваете первый раунд переговоров между делегациями Украины и России, и каковы ваши ожидания на ближайшее время? Удастся ли сторонам хотя бы достичь договоренности о прекращении военных действий?

- Я настроен скептически на счет результативности встреч/переговоров. Очевидно, что на этом этапе позиции сторон полярные. Несмотря на военную неудачу, Москва еще не готова принять новую реальность, в то время как Киев после отражения атак, чувствует себя более уверенно и требует безоговорочного вывода войск с территории Украины. Скорее всего, нас ожидают повторные попытки РФ достичь хотя бы чего-то существенного для укрепления позиций на переговорах, что дает возможность Украине развивать военное преимущество. Особенно на фоне санкционного шока, в котором ныне находится РФ. Чем быстрее в Кремле осознают всю тяжесть положения как на поле боя, так и на международной арене, тем больше у Кремля шансов сохранить лицо. Чем дальше, тем сложнее будет найти решение хоть как-то устраивающее Москву, что делает ее еще более непредсказуемой. Ситуация развивается быстро, возможно пока они привыкают к ситуации на сегодня, завтра будет новая реальность, еще более выгодная Киеву.

- При каких условиях т.н. нейтральный статус может стать приемлемым решением для прекращения войны в Украине?

- Курс на вступление в ЕС и НАТО уже является конституционным. Это как раз реакция на то, что нейтральный статус был использован одним из гарантов по Будапештскому меморандуму - Российской Федерацией - для оккупации ряда территорий Украины. Именно поэтому для защиты территориальной целостности Украины были приняты дополнительные политические меры - декларация курса на вступление в ЕС и НАТО, закрепленная в Основном законе страны. Также Украина развивает малые альянсы со странами НАТО, как дополнительный элемент укрепления обороны. Такие альянсы есть с Польшей, Великобританией, Турцией, Литвой и другими странами Европы.