Вторник, 1 Марта 2022 17:08

АрмИнфо. Временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов не считает возможным сценарий превращения страны в полигон боевых действий между Россией и Западом.

Так, 1 марта на пресс-конференции в Ереване на уточнение АрмИнфо нет ли у властей Украины опасений, что страна может превратиться в полигон боевых действий между Россией и Западом, принимая во внимание серьезные поставки вооружения западными странами Киеву, Денис Автономов, в частности сказал: "Да у них миллионная армия, я не военный. Я сержант. Но, в армии есть различные части и не все из них боеспособны. Еще неделя таких боев и от боеспособных частей России ничего не останется. Вообще от армии мало что останется. Там, где есть вооруженные силы, сопротивление оказывается. У меня слезы в глазах появляются, когда я смотрю на кадры, где безоружные люди выходят на дороги и останавливают русские танки. Они останавливаются, так как где-то в сердце у них еще что-то есть. Надолго ли? Нет, я не думаю, что такой сценарий возможен", - сказал он.

Вместе с тем он выразил удовлетворение поддержкой, оказываемой Украине западными странами. По его словам, заявление сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским в первый день боевых действий о том, что страна оказалась одна - было эмоциональным. "Мы не одни. Идет помощь. Реальная военная помощь. ЕС впервые в своей истории финансирует военную операцию. На вооружение и снабжение украинской армии выделяется 450 млн евро, 70 самолетов. Да, это не новые самолеты, но они нам сегодня крайне нужны, так как у России господство в небе", - сказал он, добавив, что Украина не одна, это Россия отрезана от денег, неба и это давление будет продолжаться.

Касаясь гуманитарной ситуации в стране, особенно в Киеве, Автономов отметил, что ситуация в столице непростая. "Ситуация в Киеве сложная. Магазины работают не круглосуточно. Со вчерашнего дня запрещена продажа алкоголя. Возникает нехватка в магазинах то одного, то другого продукта. Бизнес очень помогает. Ситуация тяжелая, но не критичная. Киев - город герой", - напомнил дипломат, добавив, что в городе паники нет, люди понимают ситуацию и если нужно и в очередях стоят. При этом он отметил, что Россия делала ставку, что война продлится 2-3 дня, однако, просчиталась.

Касаясь переговоров между Россией и Украиной, Автономов согласился, что переговоры всегда нужны, но Украина не примет ультиматумов и капитуляции. Он указал на отсутствие с российской стороны готовности поменять позицию и отказаться от ранее выдвинутых и не приемлемых для Украины условий (демилитаризация и денацификация и обеспечению нейтрального статуса Украины - ред.). По его словам, в этих условиях Украине остается только драться.