Вторник, 1 Марта 2022 13:46

АрмИнфо. Текущие события в Украине я рассматриваю как часть уже имеющего место очередного раздела Европы. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Консервативной партии Армении Микаэл Айрапетян.

"В рамках данного процесса США ввели войска в страны союзники по НАТО. Понятно, что сделано это было с целью демонстрации России собственной решимости не отказываться от стран Балтии и стран бывшей Организации варшавского договора. Россия в свою очередь сегодня борется за Украину и Беларусь. С целью сохранить собственное влияние хотя бы в этой части Европы", - подчеркнул он.

Согласно прогнозам политика, российский лидер Владимир Путин не остановиться до тех пор, пока не доведет Украину до грани распада на части. И в ближайшем будущем санкции совершенно неспособны его остановить. Проблема, для Украины, на его взгляд, в том, что рано или поздно Россия и Запад выйдут на общий язык, а пострадавшей во всей этой ситуации стороной останется украинской народ.

В этом свете, Айрапетян напомнил исторический армянский опыт, когда после каждой очередной русско-турецкой войны наступало очередное русско-турецкое примирение. В то время как территория Армении оставалась в руинах, а армяне становились первыми жертвами в таких войнах. В результате же украинской войны, Армения, по его прогнозам, окажется в центре усиливающегося давления со стороны РФ. В то время как Азербайджан благодаря умелым алиевским газовым маневрам в направлении Запада сумел избежать подобного давления. И, более того, стал в украинской игре востребованным игроком.

"На подобном фоне, Армении остается одно - воздерживаться от резких, непродуманных движений и пытаться сконцентрировать и консолидировать имеющиеся ресурсы и потенциал. Ближайший год будет полон новых вызовов и угроз, в том числе для нас. К сожалению, я не вижу подобного желания и способностей за нашим политическим классом. Эти люди - власть и оппозиция - считают друг друга большими врагами, чем Азербайджан или Турцию. И я опасаюсь, что текущая возможность существенно улучшить и наладить отношения с соседним Ираном и Западом, пока РФ, скажем так, не очень до нас, также будет ими упущена", - подытожил Айрапетян.