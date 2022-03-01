Вторник, 1 Марта 2022 11:36

АрмИнфо.За прошедший день в Армении провели 4 076 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 324 граждан (7,9% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 1 239 человек, летальных исходов - 17.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 1 марта фактическое лечение получает 7 150 пациентов, что ниже показателя недельной давности на 42,4%.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 898 664 теста на коронавирус, из коих было выявлено 420 156 случаев заражения (14,5% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 402 916 человек (95,9%), скончалось - 8 478 (2%).