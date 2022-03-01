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АрмИнфо.За прошедший день в Армении провели 4 076 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 324 граждан (7,9% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 1 239 человек, летальных исходов - 17.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 1 марта фактическое лечение получает 7 150 пациентов, что ниже показателя недельной давности на 42,4%.
C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 898 664 теста на коронавирус, из коих было выявлено 420 156 случаев заражения (14,5% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 402 916 человек (95,9%), скончалось - 8 478 (2%).
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|Посольство Армении информирует граждан об изменении правил въезда на территорию Грузии - ряд требований отменены
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|Спецпосланник Канады в Европе провел встречи с парламентскими силами Армении
|Парламентарии Армении и России обсудили ситуацию в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минздрав: В Армении 82,3% тяжело переносящих коронавирусную болезнь граждан - невакцинированы
|СНБ Арцаха работает над повышением уровня безопасности Аскеранского района
|В Армении с 15 марта вводится запрет на курение в помещениях общественного питания
|Правительство Грузии с осторожностью относится к теме закрытия воздушного пространства для России
|В Минздраве Арцаха отчитались о рождаемости в 2021 году
|Камо Кочунц временно возглавит Генеральный штаб Армении
|ЦБ РА: У Банка ВТБ (Армения) достаточно капитала и ликвидности для выполнения всех своих обязательств
|Глава МИД Армении указал важность осуществления международными организациями гуммиссий в Арцахе
|Гарибашвили объяснил отказ Грузии присоединиться к санкциям против России
|Дашнакцакан: Нет отдельной повестки Карабаха, Диаспоры и Армении
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|Посол США в Армении выразила поддержку временному поверенному в делах Украины
|В Беларуси успешно провели Конституционный референдум
|За сутки в Армении подтвердилось 139 случаев заражения коронавирсом, выздоровело 837 человек
|Агван Овсепян останется под арестом. Обвинение дополнено
|Дорожная полиция Армении провела рейды в областях: Выявлено 5289 нарушителей ПДД
|Эксперт: Украина демонстрирует факт формирования трехполярного мира
|Этапы развития Cъезда лидеров мировых и традиционных религий
|В Ереване прошла Акция солидарности с Украиной
|МИД Армении выступил с заявлением по случаю 34-й годовщины армянских погромов в Сумгаите
|Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Состоялось очередное заседание Консультативного собрания с участием премьер-министра и руководителей внепарламентских политических сил
|Глава МИД Турции заверил, что Анкара продолжит выполнять конвенцию Монтре без двойных стандартов
|Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов с 16 странами, в том числе Арменией
|За сутки 631 новый случай и 20 смертей: Картина COVID в Армении
|Первый посол Франции в Армении награждена Орденом Дружбы
|Восточная Европа предоставила безвизовый "коридор" гражданам Армении
|Москва: Подписание декларации между Азербайджаном и Россией не создает проблем для российского союзничества перед Арменией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Состоялась встреча министров обороны РА и РФ
|МИД: граждан РА нет среди пострадавших в результате военных действий, протекающих на территории Украины
|Владимир Путин через Си Цзиньпина сообщил о готовности приступить к переговорам с Украиной
|Европейские государства намерены выразить демарш Армении в связи с отсутствием реакции на события вокруг Украины
|IDBank осуществляет очередной выпуск номинальных купонных облигаций
|Заявление Банка ВТБ (Армения)
|Глава МИД Турции высказался по поводу закрытия проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей
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|Грузия не присоединится к санкциям против России - Гарибашвили
|Нацбанк Грузии готов оказать помощь "дочке" ВТБ при возникновении проблем из-за западных санкций
|Посольство России в Армении передало в МИД РА фотоматериалы о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе
|Раиси в разговоре с Путиным: расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности независимых стран
|"Уже формируется де-факто и трехсторонний формат сотрудничества Россия - Азербайджан - Турция": Алиев
|Армения придает важность укреплению дружественных отношений с Эстонией: Пашинян
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