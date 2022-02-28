Понедельник, 28 Февраля 2022 13:35

АрмИнфо.Текущее противостояние между РФ и Украиной, вне всяких сомнений, является частью более обширной цепи геополитических событий. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Для того, чтобы хотя бы начать осознавать суть происходящего необходимо вернуться к 44-х дневной войне, откуда, собственно, было положено начало этой геополитической цепи. Еще 9 ноября 2020 года стало ясно, что на Южном Кавказе начался процесс формирования нового геополитического баланса, в рамках которого Турция с молчаливого согласия РФ вторглась в зону ее влияния. Важно подчеркнуть, что произошло это в результате достижения согласия Москвы и Анкары в данном вопросе", - заметил он.

Иными словами, итоги 44-х дневной войны, согласно аналитику, стали результатом именно данного этапа ситуативного сближения Москвы и Анкары. И вот теперь цепь данных согласованных геополитических изменений перенеслась в Черноморский регион. Причину полуторалетней паузы в данном процессе Сароян объясняет необходимостью подготовки геополитических центров сил к очередному этапу данной геополитической комбинации. В этом свете, он рассматривает Южный Кавказ и Черноморский регион рамках единого, общего процесса по приведению региона к новому балансу.

Наличие подобной программы, на взгляд аналитика, очевидно. И реализация поставленных определенными геополитическими кругами целей, согласно Сарояну, очевидным образом не могла иметь место без войны. Которая сегодня и разворачивается на глазах у всех на сей раз в Украине. Более подробно говорить у сути и содержании данной программы аналитик считает преждевременным.

На данном этапе Россия, согласно Сарояну, решает задачу по демилитаризации Украины в результате чего, по его прогнозам, следует ждать событий, которые в перспективе завершатся формированием новой вариации железного занавеса между РФ и Западом. Все остальное, по его оценкам, зависит от степени успеха или неуспеха текущих военных действий в Украине. А главным вопросом из вопросов - способность украинского народа противостоять нападению на свою страну.

При этом, аналитик подчеркнул, что в свете достаточно успешной активности РФ в военной операции в Украине, ожидать попыток Турции в очередной раз сломить текущий статус-кво на Южном Кавказе не приходится. И пока что война имеет контролируемый характер. Ситуация, по его прогнозам, может резко измениться в случае успешного противодействия украинцев, в случае которого война может потерять управляемость. После чего ставки, программы и решения смешаются в одну кучу. Что может сформировать и новые угрозы для Армении со стороны Турции.