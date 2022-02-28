Понедельник, 28 Февраля 2022 13:33

АрмИнфо.За прошедший день в Армении провели 2 804 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 139 граждан (4,9% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 837 человек, летальных исходов - 12.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 28 февраля фактическое лечение получает 8 088 пациентов. C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 894 588 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 419 832 случая заражения (14% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 401 677 человек (95,6%), скончалось - 8 461(2%).