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 Понедельник, 28 Февраля 2022 13:31
Давид Степанян

Эксперт: Украина демонстрирует факт формирования трехполярного мира

Эксперт: Украина демонстрирует факт формирования трехполярного мира

АрмИнфо.Текущие события в Украине и вокруг Украины демонстрируют факт формирования уже даже не двуполярного, а трехполярного мира. Мира, о котором еще лет 10 назад говорили лишь в теории. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт-международник Сурен Саркисян.

"События в Украине, представляются, неким промежуточным этапом на пути формирования подобного мира, полюсами в котором являются США, Китай и теперь уже Россия. Понятно, что одной Украиной данный процесс не завершится. Он будет иметь продолжительный характер. Однако, с этим процессом и его итогами предстоит считаться всем государствам", - заметил он.

В текущей ситуации, согласно Саркисяну, создается впечатление, что Россия вышла против всего мира. Естественным ответом на что, уже стали международные санкции. А еще шире, по всей вероятности, новая холодная война между Россией и Западом, все остальные атрибуты которой, по его прогнозам, проявятся очень скоро. При этом, эксперт совершенно не считает, что санкционная политика и холодная война Запада в отношении РФ могут перерасти в военные действия. А США очевидным образом совершенно не собираются воевать с Россией за Украину.

По прогнозам эксперта, американское содействие Украине имеет, и будет иметь исключительно экономический, финансовый характер. Также будет осуществляться военная поддержка посредством поставок вооружений. Однако, прямого участия тех же американских военных в боевых действиях в Украине не будет, о чем американский президент Байден говорит совершенно отчетливо.

Не отрицая факта существенного негативного влияния подобной политики США и Запада в отношении России, Саркисян, тем не менее, считает, что в Москве санкционные перспективы были просчитаны изначально. И после возвращения ситуации в Украине в пассивную фазу РФ, естественно, попытается нивелировать последствия санкций. В первую очередь посредством соответствующей работы с отдельными странами ЕС. Что с учетом эффекта бумеранга санкционной политики в отношении РФ на сам ЕС может иметь успех.

"Сегодня достаточно сложно констатировать как сложившийся факт даже сами цели Москвы в Украине. Не говоря уже о том, как далеко она может зайти на этом пути. Но в любом случае я не думаю, что текущие широкомасштабные боевые действия в Украине будут вестись еще долго. Хотя на уровне санкций Запад против России уже сплотился.  Совершенно другой вопрос - окажутся ли эти санкции настолько эффективными, чтобы остановить Москву на пути выполнения ее планов и задач в Украине", - подытожил Саркисян. 


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