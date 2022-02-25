Arminfo.info




 Пятница, 25 Февраля 2022 13:50
Марианна Мкртчян

Грузия не присоединится к санкциям против России - Гарибашвили

Грузия не присоединится к санкциям против России - Гарибашвили

АрмИнфо. Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям против России. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Это (введение санкций - ред.) нанесет еще больший вред нашей стране и нашему народу", - отметил Гарибашвили.

Глава Кабмина также говорит, что не видит необходимости проводить заседание Совета национальной безопасности и внеочередную сессию парламента.

На вопрос, планирует ли он в знак солидарности посетить Киев, Гарибашвили отметил, что воздушное пространство Украины сейчас закрыто, передает Эхо Кавказа.

Отметим, что президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на территории Донбасса. Западные страны в ответ заявили о применении жестких санкций в отношении РФ.

Президент Турции Тайип Эрдоган созвал заседание Совбеза в связи с событиями на Украине, по итогам которого в Анкаре заявили, что решительно осуждают и считают неприемлемой военную операцию Вооруженных сил Российской Федерации против Украины.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу. "К нам поступил официальный запрос от Украины. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - приводит слова Чавушоглу телеканал TGRT Haber.

Китай занял нейтральную позицию в конфликте и призвал свои СМИ воздерживаться от использования  в своих материалах термина "российское вторжение".

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности независимых стран. в различных регионах.

В НАТО заявили, что Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену за этот шаг в отношении Украины. Североатлантический альянс призвал Россию немедленно прекратить военные действия и вывести все свои силы из Украины, полностью соблюдать международное гуманитарное право, обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся. НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что Россия несет полную ответственность за смерть и разрушения, которые несет начатая Москвой военная операция на востоке Украины.

А уже сегодня Байден сказал, что "американские войска отправятся в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а для защиты НАТО"."Хотя мы предоставили Украине оборонную помощь в размере 650 миллионов долларов, наша армия не собирается и не пойдет в Европу для участия в конфликте с Россией в Украине, они пойдут защищать наших союзников по НАТО и поддерживать наших союзников на востоке. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал Джо Байден, добавив, что 25 февраля будет созван саммит НАТО с участием лидеров 30 стран-союзников и ближайших партнеров, на котором будут определены новые шаги для дальнейшего укрепления альянса.

Президент США Джо Байден также сообщил, что вводятся новые санкции в отношении российских банков, активы которых составляют не менее одного триллиона долларов.  Среди них - банк ВТБ. Кроме того, США ограничат возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах и снизят импорт высокотехнологичной продукции в страну на 50%. Ограничения также коснутся российской промышленности и космической отрасти. Санкции вводятся и против отдельных чиновников, крупных бизнесменов и их семей.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что бизнес с РФ уже практически свернут в свете блокады российских банков, возможны лишь отдельные транзакции. "В отдельном случае транзакции пока еще возможны, например для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России", - отметил Линднер. По его словам, "обсуждаются все варианты" дополнительных ограничений.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, а уже сегодня заявил о готовности к диалогу с Москвой и выполнении российских требований.

Он также объявил о всеобщем мобилизации.  Зеленский с сожалением констатировал, что Украина осталась одна, и никто из союзников не хотят воевать с Россией, также как и принимать Украину в НАТО.

Генсек ООН Антонио Гутерриш в свою очередь призывал к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства права в этот критически важный момент.  В Евросоюзе также обещали ввести жесткие санкции.

А министр обороны Франции Флоранс Парли сегодня заявила, что желания вступать в войну с Россией нет ни у кого в Европе и США. "Ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. То, чего мы хотим - это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению", - сказала Парли в эфире радиостанции RTL.

Информация о ситуации на Украине поступает противоречивая. Информационное поле переполнено дезинформацией. В СМИ уже тиражируется информация о штурме российских войск Киева.


Лента новостей
МИД: граждан РА нет среди пострадавших в результате военных действий, протекающих на территории УкраиныМИД: граждан РА нет среди пострадавших в результате военных действий, протекающих на территории Украины
Владимир Путин через Си Цзиньпина сообщил о готовности приступить к переговорам с УкраинойВладимир Путин через Си Цзиньпина сообщил о готовности приступить к переговорам с Украиной
Европейские государства намерены выразить демарш Армении в связи с отсутствием реакции на события вокруг УкраиныЕвропейские государства намерены выразить демарш Армении в связи с отсутствием реакции на события вокруг Украины
IDBank осуществляет очередной выпуск номинальных купонных облигаций  IDBank осуществляет очередной выпуск номинальных купонных облигаций  
Заявление Банка ВТБ (Армения)Заявление Банка ВТБ (Армения)
Глава МИД Турции высказался по поводу закрытия проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблейГлава МИД Турции высказался по поводу закрытия проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей
Политолог: Россия предъявила Западу новый ультиматумПолитолог: Россия предъявила Западу новый ультиматум
В Армении наблюдается снижение темпов распространения коронавирусаВ Армении наблюдается снижение темпов распространения коронавируса
Грузия не присоединится к санкциям против России - ГарибашвилиГрузия не присоединится к санкциям против России - Гарибашвили
Нацбанк Грузии готов оказать помощь Нацбанк Грузии готов оказать помощь "дочке" ВТБ при возникновении проблем из-за западных санкций
Посольство России в Армении передало в МИД РА фотоматериалы о военных преступлениях и преступлениях против человечности в ДонбассеПосольство России в Армении передало в МИД РА фотоматериалы о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе
Раиси в разговоре с Путиным: расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности независимых странРаиси в разговоре с Путиным: расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности независимых стран
"Уже формируется де-факто и трехсторонний формат сотрудничества Россия - Азербайджан - Турция": Алиев
Армения придает важность укреплению дружественных отношений с Эстонией:  ПашинянАрмения придает важность укреплению дружественных отношений с Эстонией:  Пашинян
Глава МИД Ирана: Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТОГлава МИД Ирана: Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО
В Вене состоялась вторая встрече спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношенийВ Вене состоялась вторая встрече спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений
В Генштабе Армении продолжаются серьезные кадровые чисткиВ Генштабе Армении продолжаются серьезные кадровые чистки
В Консульстве Армении в Харькове не исключают необходимость эвакуации граждан АрменииВ Консульстве Армении в Харькове не исключают необходимость эвакуации граждан Армении
В Вооруженных силах РА произведено ряд назначенийВ Вооруженных силах РА произведено ряд назначений
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Мы за мир: Украинцы Армении провели акцию протеста у здания Посольства РоссииМы за мир: Украинцы Армении провели акцию протеста у здания Посольства России
Сердар Кылыч до встречи с Рубиняном в Вене посетил Константинопольский патриархат ААЦСердар Кылыч до встречи с Рубиняном в Вене посетил Константинопольский патриархат ААЦ
Артак Давтян покинул пост начальника Генштаба АрменииАртак Давтян покинул пост начальника Генштаба Армении
Лайнер авиакомпании Лайнер авиакомпании "Армения" по требованию российских диспетчеров совершил незапланированную посадку в Самаре
Армения пополнила ряды частично свободных стран по версии Freedom HouseАрмения пополнила ряды частично свободных стран по версии Freedom House
Армения придает большое значение ключевой роли Франции в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта: ПашинянАрмения придает большое значение ключевой роли Франции в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта: Пашинян
Алиев: признание Москвой ДНР и ЛНР ничего не меняет для союзничества РФ и АзербайджанаАлиев: признание Москвой ДНР и ЛНР ничего не меняет для союзничества РФ и Азербайджана
Прогноз: В определенный момент, но не сейчас, Россия сдаст назадПрогноз: В определенный момент, но не сейчас, Россия сдаст назад
Прогноз: Признание Ереваном независимости Донецка и Луганска станет ударом по АрцахуПрогноз: Признание Ереваном независимости Донецка и Луганска станет ударом по Арцаху
ANCA негодует: ANCA негодует: "Арцах - пустыня гуманитарной помощи США"
Оппозиционер: В ответ на российскую операцию на востоке Украины не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и АрменииОппозиционер: В ответ на российскую операцию на востоке Украины не исключены мелкомасштабные провокации в сторону Арцаха и Армении
Армянские авиакомпании не летают в Украину и на юг России: КГААрмянские авиакомпании не летают в Украину и на юг России: КГА
За сутки в Армении подтвердилось 764 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 970 человекЗа сутки в Армении подтвердилось 764 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 970 человек
Заявление: Посольство Армении в Украине работает в полном составеЗаявление: Посольство Армении в Украине работает в полном составе
Сурен Папикян с рабочим визитом отбыл в РоссиюСурен Папикян с рабочим визитом отбыл в Россию
Иранская сторона азербайджанским депутатам: Надписи на стенах Иранская сторона азербайджанским депутатам: Надписи на стенах "Голубой мечети" - это история, не подлежащая фальсификации
МО Армении: Азербайджан продолжает политику дезинформирования о приграничной обстановкеМО Армении: Азербайджан продолжает политику дезинформирования о приграничной обстановке
Путин объявил о начале спецвоенной операции в Донбассе: Зеленский обратился к россиянамПутин объявил о начале спецвоенной операции в Донбассе: Зеленский обратился к россиянам
Пресс-секретарь МИД РА: Надеемся, что российско-азербайджанская союзническая декларация поспособствует урегулированию Нагорно-Карабахского конфликтаПресс-секретарь МИД РА: Надеемся, что российско-азербайджанская союзническая декларация поспособствует урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта
Эрдоган: Анкара не признает шагов, направленных на ущемление суверенитета и территориальной целостности УкраиныЭрдоган: Анкара не признает шагов, направленных на ущемление суверенитета и территориальной целостности Украины
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Прогноз: Большая война уже неминуемаПрогноз: Большая война уже неминуема
В Баку решили В Баку решили "поучить истории" внешнеполитическое ведомство России
Политолог: Аналогий между Донбассом и Арцахом нетПолитолог: Аналогий между Донбассом и Арцахом нет
"Боевое братство" призвало армянских добровольцев воздержаться от участия в возможной российско-украинской войне
Полиция Армении преследует дашнакцаканов, а азербайджанские парламентарии во всю заняты присвоением иранской Полиция Армении преследует дашнакцаканов, а азербайджанские парламентарии во всю заняты присвоением иранской "Голубой мечети" в Ереване
Эрдоган: Азербайджано-армянские отношения и турецко-армянский процесс нормализации могут развиваться, поддерживая друг другаЭрдоган: Азербайджано-армянские отношения и турецко-армянский процесс нормализации могут развиваться, поддерживая друг друга
Министр иностранных дел Туркменистана совершил официальный визит в Российскую ФедерациюМинистр иностранных дел Туркменистана совершил официальный визит в Российскую Федерацию
Денис Автономов: Вопроса о вступлении Украины в НАТО сейчас нет на повесткеДенис Автономов: Вопроса о вступлении Украины в НАТО сейчас нет на повестке
Три фракции НС Арцаха выступили с заявлением в связи с визитом азербайджанских депутатов в АрмениюТри фракции НС Арцаха выступили с заявлением в связи с визитом азербайджанских депутатов в Армению
Омбудсмен Армении поставил под сомнение позицию властей о зеркальном отводе войскОмбудсмен Армении поставил под сомнение позицию властей о зеркальном отводе войск
Арман Татоян: Мы должны требовать гарантий безопасности у властейАрман Татоян: Мы должны требовать гарантий безопасности у властей
Денис Автономов: Украина соответствующим образом будет реагировать на признания другими государствами ДНР и ЛНРДенис Автономов: Украина соответствующим образом будет реагировать на признания другими государствами ДНР и ЛНР
Украинский дипломат: Решение РФ о признании так называемых республик Донбасса не будет иметь никаких правовых последствийУкраинский дипломат: Решение РФ о признании так называемых республик Донбасса не будет иметь никаких правовых последствий
Правящая фракция Армении провалила проведение внеочередного заседания НС по осуждению т.н. Правящая фракция Армении провалила проведение внеочередного заседания НС по осуждению т.н. "Шушинской декларации"
Армения присоединится к соглашению СНГ о системах военной спутниковой связиАрмения присоединится к соглашению СНГ о системах военной спутниковой связи
Оппозиционный депутат раскритиковал действия полиции Армении в отношении мирных демонстрантовОппозиционный депутат раскритиковал действия полиции Армении в отношении мирных демонстрантов
Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Армении стабильно снижаются - ПашинянПоказатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Армении стабильно снижаются - Пашинян
За сутки в Армении от коронавируса скончалось 24 человекаЗа сутки в Армении от коронавируса скончалось 24 человека
В РПА резко отреагировал на подписание союзнического соглашения между Азербайджаном и Россией, призвав власти Армении подать в отставкуВ РПА резко отреагировал на подписание союзнического соглашения между Азербайджаном и Россией, призвав власти Армении подать в отставку
Читать больше



Эксперты
Политолог: Россия предъявила Западу новый ультиматумПолитолог: Россия предъявила Западу новый ультиматум
Прогноз: В определенный момент, но не сейчас, Россия сдаст назадПрогноз: В определенный момент, но не сейчас, Россия сдаст назад
Прогноз: Признание Ереваном независимости Донецка и Луганска станет ударом по АрцахуПрогноз: Признание Ереваном независимости Донецка и Луганска станет ударом по Арцаху
Прогноз: Большая война уже неминуемаПрогноз: Большая война уже неминуема
Политолог: Аналогий между Донбассом и Арцахом нетПолитолог: Аналогий между Донбассом и Арцахом нет
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности