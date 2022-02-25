Пятница, 25 Февраля 2022 13:50

АрмИнфо. Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям против России. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Это (введение санкций - ред.) нанесет еще больший вред нашей стране и нашему народу", - отметил Гарибашвили.

Глава Кабмина также говорит, что не видит необходимости проводить заседание Совета национальной безопасности и внеочередную сессию парламента.

На вопрос, планирует ли он в знак солидарности посетить Киев, Гарибашвили отметил, что воздушное пространство Украины сейчас закрыто, передает Эхо Кавказа.

Отметим, что президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на территории Донбасса. Западные страны в ответ заявили о применении жестких санкций в отношении РФ.

Президент Турции Тайип Эрдоган созвал заседание Совбеза в связи с событиями на Украине, по итогам которого в Анкаре заявили, что решительно осуждают и считают неприемлемой военную операцию Вооруженных сил Российской Федерации против Украины.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу. "К нам поступил официальный запрос от Украины. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - приводит слова Чавушоглу телеканал TGRT Haber.

Китай занял нейтральную позицию в конфликте и призвал свои СМИ воздерживаться от использования в своих материалах термина "российское вторжение".

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности независимых стран. в различных регионах.

В НАТО заявили, что Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену за этот шаг в отношении Украины. Североатлантический альянс призвал Россию немедленно прекратить военные действия и вывести все свои силы из Украины, полностью соблюдать международное гуманитарное право, обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся. НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что Россия несет полную ответственность за смерть и разрушения, которые несет начатая Москвой военная операция на востоке Украины.

А уже сегодня Байден сказал, что "американские войска отправятся в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а для защиты НАТО"."Хотя мы предоставили Украине оборонную помощь в размере 650 миллионов долларов, наша армия не собирается и не пойдет в Европу для участия в конфликте с Россией в Украине, они пойдут защищать наших союзников по НАТО и поддерживать наших союзников на востоке. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал Джо Байден, добавив, что 25 февраля будет созван саммит НАТО с участием лидеров 30 стран-союзников и ближайших партнеров, на котором будут определены новые шаги для дальнейшего укрепления альянса.

Президент США Джо Байден также сообщил, что вводятся новые санкции в отношении российских банков, активы которых составляют не менее одного триллиона долларов. Среди них - банк ВТБ. Кроме того, США ограничат возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах и снизят импорт высокотехнологичной продукции в страну на 50%. Ограничения также коснутся российской промышленности и космической отрасти. Санкции вводятся и против отдельных чиновников, крупных бизнесменов и их семей.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что бизнес с РФ уже практически свернут в свете блокады российских банков, возможны лишь отдельные транзакции. "В отдельном случае транзакции пока еще возможны, например для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России", - отметил Линднер. По его словам, "обсуждаются все варианты" дополнительных ограничений.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, а уже сегодня заявил о готовности к диалогу с Москвой и выполнении российских требований.

Он также объявил о всеобщем мобилизации. Зеленский с сожалением констатировал, что Украина осталась одна, и никто из союзников не хотят воевать с Россией, также как и принимать Украину в НАТО.

Генсек ООН Антонио Гутерриш в свою очередь призывал к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства права в этот критически важный момент. В Евросоюзе также обещали ввести жесткие санкции.

А министр обороны Франции Флоранс Парли сегодня заявила, что желания вступать в войну с Россией нет ни у кого в Европе и США. "Ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. То, чего мы хотим - это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению", - сказала Парли в эфире радиостанции RTL.

Информация о ситуации на Украине поступает противоречивая. Информационное поле переполнено дезинформацией. В СМИ уже тиражируется информация о штурме российских войск Киева.