Пятница, 25 Февраля 2022 13:43

АрмИнфо. Национальный банк Грузии готов оказать помощь местному отделению ВТБ при возникновении проблем с ликвидностью из-за введенных Западом санкций. Об этом, как передает Новости-Грузия, говорится в заявлении финансового регулятора.

Регулятор сообщает, что "в целях нейтрализации потенциальных рисков" совместно с грузинской дочкой ВТБ - АО "Банк ВТБ Грузия", заранее был разработан план действий на случай введения санкций.

"В результате и банк, и Нацбанк Грузии полностью готовы к сложившейся ситуации. Банк платежеспособен, интересы его вкладчиков полностью защищены. "АО "Банк ВТБ Грузия" продолжает работать в условиях этих ограничений. В случае необходимости в дополнительной ликвидности НБГ готов предоставить банку соответствующие финансовые ресурсы", - говорится в заявлении.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в беседе с журналистами сообщил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Сегодня правящая партия "Грузинская мечта" отказалась участвовать во внеочередном заседании парламента, обвинив оппозицию в манипуляциях темой Украины. Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала запрос о назначении внеочередного заседания парламента, который поступил в ее администрацию от группы оппозиционеров после начала Россией военной операции в Украине.