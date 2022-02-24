Четверг, 24 Февраля 2022 18:21

АрмИнфо.Вопросы развития казахстанско- армянского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в рамках евразийской интеграции обсуждали на встрече посла Казахстана Болата Иманбаева с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в РА, Иманбаев проинформировал о предпринимаемых правительством Казахстана мерах по дальнейшему осуществлению социально-экономических преобразований, направленных на повышение благосостояния и уровня жизни населения. Особое внимание было уделено разъяснению курса политических и демократических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, а также привлечению иностранных инвестиций и незыблемости казахстанских международных обязательств.

В свою очередь, армянская сторона выразила поддержку политике руководства Казахстана и готовность в дальнейшем укреплении взаимовыгодных отношений между нашими странами. Стороны обсудили вопросы участия делегации Армении в заседании Евразийского межправительственного совета в г.Нур-Султан 24-25 февраля т.г.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в январе-декабре 2021 года составил 18.3 млн долларов, с годовым ростом на 48.6%. В частности экспорт составил

10.5 млн долларов с годовым ростом на 59.5%, а импорт - 7.8 млн долларов с годовым ростом на 36%.