Четверг, 24 Февраля 2022 11:26

АрмИнфо.Армянские авиаперевозчики в настоящее время не осуществляют рейсы в Украину и в российские аэропорты, в которых временно приостановлена работа. Об этом сообщила корреспонденту АрмИнфо помощник главы Комитета гражданской авиации Лилит Агабекян.

Так, согласно онлайн-табло столичного аэропорта, рейс из Краснодара, выполняемый российской авиакомпанией S7, прибыл в международный аэропорт "Звартноц" в 03:50 по местному времени, и вылетел обратно в 04:52. Следующие рейсы, осуществляемые российскими авиакомпаниями PegasFly и Азимут, намеченные уже во второй половине дня - ближе к вечеру, по словам представителя КГА, скорее всего будут отменены. "Официальной информации об отмене данных рейсов, а также по рейсу Киев-Ереван- Киев, на 10:55 (по ереванскому времени), нет. Однако логика подсказывает, что они будут отменены", - заявила Агабекян.

Согласно Росавиации, "в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года с 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены". Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

Как сообщают в пресс-службе "Украэроруха", Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов. Оказание услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается. Об изменениях относительно использования воздушного пространства Украины будет сообщено дополнительно.