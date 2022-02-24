Четверг, 24 Февраля 2022 11:24

АрмИнфо. Посольство Армении в Украине работает в полном составе и находится в постоянном контакте с гражданами РА. Об этом говорится в сообщении посольства Армении в Украине на странице в Facebook.

В посольстве также сообщили телефонные номера для контактов:

+380442349005

+380671090506

+380689602524

+380685000782.

Отметим, что президент России Владимир Путин сегодня объявил о проведении спецоперации на территории Донбасса.

Минобороны РФ сообщило позже о подавлении средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. Минобороны также сообщило, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают, а военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя. В свою очередь

В свою очередь Генштаб Украины заявил, что сегодня, 24 февраля, в районе проведения операции Объединённых Сил сбиты 5 самолетов и вертолет ВС Российской Федерации. Генеральный штаб Украины также сообщил, что российские войска нанесли ракетно- бомбовые удары по шести украинским аэродромам. "Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакине, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что президент Турции Тайип Эрдоган созывает заседание Совбеза в связи с событиями на Украине. На заседании будет дана оценка ситуации на Украине. Заявление турецкого лидера ожидается после саммита.