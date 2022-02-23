Среда, 23 Февраля 2022 18:12

АрмИнфо.Особых аналогий в ситуации между признанием Донбасса Россией и Арцахом нет. Во всяком случае, я лично их не вижу. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

"Признавать независимость Арцаха, решать этот вопрос следовало бы еще до достижения перемирия от 1994 года. Максимум даже после этого. Однако, мы существовавшие в то время вполне реальные возможности достижения этого признания упустили. А после 44-х дневной войны в нашем регионе сформировалась совершенно иная геополитическая реальность. А суть вопроса Арцаха трансформировалась в совершенно иные реалии", - подчеркнул он.

Последнее обстоятельство политолог увязывает с утратой фактического контроля над Арцахом со стороны Армении. Что в первую очередь объясняется утратой Ереваном функций по обеспечению безопасности Арцаха. А с учетом обеспечения этой безопасности Москвой, геополитические процессы вокруг Арцаха сегодня управляются уже РФ, а не Арменией.

В этом свете, Даниелян заметил, что само отсутствие какой-либо вразумительной реакции со стороны Еревана на признание Москвой ДНР и ЛНР удивления не вызывает, поскольку руководство Армении уже давно просто не в состоянии реагировать на те или иные международные события. Политолог также подчеркнул, что отсутствие реакции, молчание властей Армении обусловлено фактом фактической утери страной собственного суверенитета.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Кроме того, российский лидер, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. По словам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, договоры, подписанные с ДНР и ЛНР, допускают размещение российских военных баз в Донбассе. Однако пока об этом речи не идёт. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявил, что российские власти гарантируют безопасность Донецкой и Луганской народным республикам в соответствии с подписанными с ними договорами