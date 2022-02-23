Среда, 23 Февраля 2022 11:35

АрмИнфо. Можно с определенным пониманием подходить к тому, что правительство обязано обеспечивать безопасность официальных делегаций, прибывающих в Армению через Евронест или иной формат, в том числе и азербайджанцев, но в условиях объективных реалий средства сдерживания общественной реакции являются неприемлемыми.

Подобное мнение выразил оппозиционный депутат от фракции "Честь имею" Тигран Абраамян.

По его убеждению, то, что демонстрировали некоторые сотрудники полиции перед гостиницей Marriott в центре Еревана в отношении участников акции протеста, организованной АРФ Дашнакцутюн помимо естественного возмущения вызывает и большие вопросы.

"Повторяю, обстоятельство обеспечения физической безопасности делегаций понятно, но проявление сотрудниками полиции неоправданного хамства просто непонятно.

Я хочу понять, в чем выражается усердие полиции в обеспечении спокойствия азербайджанцев именно таким поведением.

Интересно, что чувствует начальник полиции РА, наблюдая за кадрами несоразмерных действий полиции в социальных сетях. Не встают ли перед его глазами наши соотечественники, погибшие в 44-дневной войне, в том числе большое число погибших сотрудников полиции? Достоинство, мужественность, человечность, нравственность армянина в вас окончательно умерли", - возмутился оппозиционер.

Отметим, что 22 февраля вечером полиция Армении подвергла приводу членов АРФ Дашнакцутюн, которые пытались выразить свой протест в связи с визитом в Ереван азербайджанских депутатов. Последние разместились в гостинице <Мариотт Армения>.

<Более десятка членов, которые являются членами нашего союза, в настоящее время находятся за решеткой>, - сообщили вечером в АРФ Дашнакцутюн.

Тем временем, депутат от оппозиционного блока <Армения>, член АРФ Дашнакцутюн Кристине Варданян заявила о незаконности действий, предпринятых сотрудниками полиции. Протестующие, по ее словам, были задержаны с применением силы.

Полиция также задержала журналистку телеканала <Еркир Медиа> Ани Наапетян.