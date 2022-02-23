Среда, 23 Февраля 2022 11:30

АрмИнфо.В Армении отмечаются стабильные темпы снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Правительство обсуждает послабления ограничительных мер в стране, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 23 февраля перед началом заседания кабмина.

"Обсуждаем отмену требования об обязательном ношении масок также в открытых помещениях",- отметил премьер, указав на то, что в скором времени требование будет нести рекомендательный характер.

Глава Минздрава, в свою очередь отметила, что при сохранении нынешних темпов заболеваемости, уже на следующей неделе планируется сокращение коечного фонда, выделенного на лечение ковид.

Положительная динамика наблюдается также по темпам вакцинации среди граждан старше 65 лет - показатель за последние два месяца достиг 40%. В целом, по данным Минздрава, в настоящее время первую дозу противоковидной вакцины получили 1 млн 087 тыс 715 человек, или 47.9% взрослого населения страны, обе дозы - 905 тыс 624 человек или 40%. Бустерной дозой привились 20 тыс 169 человек.

Отметим, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло до 417 456 (днем ранее было зафиксировано 416 510 случаев - суточный прирост составляет 946). Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении составило 8 378 (24 случая за минувшие сутки).

Напомним, что с 16 марта по 11 сентября 2020 года в Армении действовал режим ЧП. После внесения парламентом поправок в пакет соответствующих законов правительство Армении ввело на всей территории страны карантин, который дважды продлевался до 20-го декабря 2021 года. 11 ноября 2021 года кабмин продлил карантин до 20 июня 2022 года. В закрытых помещениях масочный режим по-прежнему обязателен.