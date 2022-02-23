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АрмИнфо.В Армении отмечаются стабильные темпы снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Правительство обсуждает послабления ограничительных мер в стране, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 23 февраля перед началом заседания кабмина.
"Обсуждаем отмену требования об обязательном ношении масок также в открытых помещениях",- отметил премьер, указав на то, что в скором времени требование будет нести рекомендательный характер.
Глава Минздрава, в свою очередь отметила, что при сохранении нынешних темпов заболеваемости, уже на следующей неделе планируется сокращение коечного фонда, выделенного на лечение ковид.
Положительная динамика наблюдается также по темпам вакцинации среди граждан старше 65 лет - показатель за последние два месяца достиг 40%. В целом, по данным Минздрава, в настоящее время первую дозу противоковидной вакцины получили 1 млн 087 тыс 715 человек, или 47.9% взрослого населения страны, обе дозы - 905 тыс 624 человек или 40%. Бустерной дозой привились 20 тыс 169 человек.
Отметим, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло до 417 456 (днем ранее было зафиксировано 416 510 случаев - суточный прирост составляет 946). Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении составило 8 378 (24 случая за минувшие сутки).
Напомним, что с 16 марта по 11 сентября 2020 года в Армении действовал режим ЧП. После внесения парламентом поправок в пакет соответствующих законов правительство Армении ввело на всей территории страны карантин, который дважды продлевался до 20-го декабря 2021 года. 11 ноября 2021 года кабмин продлил карантин до 20 июня 2022 года. В закрытых помещениях масочный режим по-прежнему обязателен.
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|Армения присоединится к соглашению СНГ о системах военной спутниковой связи
|Оппозиционный депутат раскритиковал действия полиции Армении в отношении мирных демонстрантов
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|В РПА резко отреагировал на подписание союзнического соглашения между Азербайджаном и Россией, призвав власти Армении подать в отставку
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|Путин: Россия продолжит оказывать содействие в регулировании спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных
|Армения и Литва углубляют отношения в правоохранительной сфере
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|Прогноз: Признание Россией независимости ДНР и ЛНР ничего нового в конфликт не привнесет
|Эксперт: Россия устанавливает <буферный занавес>
|В Ереване созвано заседание Совбеза: обсудили вызовы и процессы на международной арене
|Путин Алиеву: В разблокировке региональных коммуникаций заинтересованы не только Азербайджан и Армения, но и Россия
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|Омбудсмен Армении провел встречу с послом Германии
|Движение "5165" призывает высшее руководство Армении и России признать суверенитет Республики Арцах
|Армения и Греция изучают возможности укрепления сотрудничества в сфере управления
|Заседание "Евронест" в Ереване: Мир и стабильность на Южном Кавказе - разговор слепого с глухим
|"В Европе должны открыть свои глаза и уши": В Ереване проходит акция протеста
|В Ереване проходят заседания комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест"
|Араик Арутюнян: В Арцахе приветствуют решение Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик
|Офис Омбудсмена Армении завершил исследование-отчет о новых доказательствах военных преступлениях Азербайджана в период 44-дневной войны
|Россия заключила с ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи
|Путин пригласил Пашиняна с официальным визитом в Россию
|В Ереване состоялось заседание бюро ПА "Евронест"
|Кремль обнародовал повестку переговоров Путин-Алиев
|Обеспокоенные ситуацией с демократией в Армении и приездом азербайджанских парламентариев проводят акцию протеста в центре Еревана
|Секретарь Совбеза Армении провел встречи с послами Швеции и Финляндии
|Вице-спикер парламента: Отвергнув осуждение "Шушинской декларации" Гражданский договор выбрал путь тюркизации
|Офис Кочаряна: Выпрашивающие у Азербайджана мир ценой национального достоинства, получают помощь именно от своих "конструктивных" друзей
|Вице-спикер НС РА провел переговоры с сопредседателями межпарламентской группы дружбы Австралия-Армения
|Прогноз: К слому текущего статус-кво на Южном Кавказе украинский кризис не приведет
|Прогноз: В конфликте с Западом Россия может добиться тактической, но не стратегической победы
|Офис третьего президента РА: Внутри Армении Кочаряна и Саргсяна преследуют капитулировавшие власти, а за ее пределами их союзники - Алиевский клан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Сопредседатель ПА "Евронест" Андрюс Кубилюс выразил надежду на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества РА-ЕС
|Левон Кочарян: Два бывших президента Армении параллельно преследуются Алиевым и Пашиняном
|Исследование: Соотношение результата учебного процесса в Армении к его длительности составляет 8,3 года
|Жанна Андреасян: Тавушский региональный колледж будет трансформирован в сельскохозяйственный образовательный комплекс
|Армия обороны Арцаха проинформировала российских миротворцев о нарушении режима перемирия
|В Армении участники войны выступили против дружбы с турками
|Шармазанов Азербайджану: Третий президент Армении не боится за свое будущее и судьб
|Секретарь Совбеза Армении встретился вице-президентом ПА "Евронест"
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