Среда, 23 Февраля 2022 11:29

АрмИнфо. За прошедший день в Армении провели 4 759 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 946 граждан (19,8% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 1 545 человек, скончалось - 24.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 23 февраля фактическое лечение получает 11 780 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 875 218 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 417 456 случаев заражения (14,5% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 395 700 человек (94,7%), скончалось - 8 378 (2%).