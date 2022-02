Понедельник, 21 Февраля 2022 19:24

АрмИнфо. Обеспокоенные ситуацией с демократией в Армении и приездом в Ереван азербайджанских парламентариев проводят акцию протеста перед гостиницей "Armenia Marriott" на площади Республики.

Один из инициаторов акции протеста, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян в беседе с журналистами, касаясь целей акции протеста перед гостиницей, отметил, что в эти минуты там проходит прием с участием делегатов Парламентской ассамблеи "Евронест", послов стран-членов ЕС, и по некоторой информации, представителей некоторых организации гражданского общества республики.

"И мы призвали, граждан обеспокоенных ситуацией с демократией и правами человека в нашей стране, а также присутствием некоторых делегатов - речь безусловно идет об азербайджанской делегации - собраться здесь, чтобы озвучить свой голос недовольства. То есть две причины акции протеста - ситуация с демократией в Армении и приезд в Ереван азербайджанских делегатов. Конечно, можно подумать, что и армянские делегаты в Баку участвовали в работах ПА "Евронест", но ситуация меняется, меняются и обстоятельства и они не могут остаться без последствий. Сегодня присутствие азербайджанцев здесь имеет символику, ведь еще в 2021 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанцы, завладев так называемым Зангезурским коридором, вернутся в Ереван и не обязательно на танках, они придут и завладеют Ереваном. После таких заявление, складывается впечатление о наличии связи между присутствием высокопоставленных азербайджанских делегатов и тем заявлением Алиева", - отметил дипломат.

При этом он выразил убеждение, что Армения могла отказаться от проведения этого мероприятия в Ереване или же могла отказаться дать гарантии на безопасность азербайджанской делегации, и оно было бы проведено в другом месте. "Власти Армении на самом высоком уровне дали гарантии безопасности азербайджанским делегатам", - отметил Казарян.

Он также назвал фальшивым брендом проводимую армянскими властями "эпоху мира", преследующая цель сдать нашу родину Азербайджану на фоне армянофобской политики, проводимой на азербайджанском государственном уровне.

В акции протеста участвуют правозащитники, Молодежный союз АРФ "Дашнакцутюн", простые граждане. К гостинице стянуты большие силы полиции.

Участники пришли к гостинице с плакатами "Shame on you", "RIP Demacracy in Armenia", "Фактически лишенные свободы слова", "Свободу политзаключенным", "Карабах армянский" и др.