Понедельник, 21 Февраля 2022 17:55

АрмИнфо. Узнали новость об очередном уголовном преследовании, возбуждённом в отношении президента Роберта Кочаряна. Так отреагировал координатор офиса второго президента РА Роберта Кочаряна Баграт Микоян на сообщение о том, что Азербайджан объявил в розыск второго и третьего президентов РА.

При этом он считает неудивительным, что на данном этапе пашиняно-алиевского флирта это делается также в Азербайджане.

"Власти Армении, выпрашивающие у Азербайджана мир ценой национального достоинства, получают помощь именно от своих "образованных и конструктивных" друзей.

Не будем удивлены, если это уголовное дело объединят с делом, сшитым на основе показаний Сильвы Амбарцумян, и наши прокуроры с большим усердием защитят его в суде", - отметил Микоян.

В свою очередь оппозиционный депутат парламентской фракции "Армения" Артур Казинян считает, что в ответ на решение Азербайджана объявить Роберта Кочаряна Сержа Саргсяна в розыск, Генеральная прокуратура РА должна возбудить уголовное дело против Ильхама и Мехрибан Алиевых. "Уверяю вас, для этого есть все уголовные основания. Этого требуют армянские интересы, достоинство армян, крепость армянской государственности и международный авторитет Армении. В случае с этим правительством, конечно, это исключено, потому что в этом вопросе интересы Никола (Пашияна - ред. ) и Алиева совпадают. Никол больше ненавидит и боится двух бывших президентов Армении, чем Алиев", - отметил Казинян.

"Судя по открытой ненависти этого правительства к Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, не исключено, что они арестуют и выдадут Азербайджану двух бывших президентов Армении, свергнувших отца Алиева. При этом они решат две проблемы. Они обеспечат безопасность своей власти, откроют "мирную эпоху" без препятствий со своими друзьями и настоящими союзниками", - добавил оппозиционер.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, сегодня начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев заявил, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян объявлены в розыск по обвинению, в якобы "разжигании межнациональной розни в 1988 году".