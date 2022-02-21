Понедельник, 21 Февраля 2022 16:23

АрмИнфо. Азербайджан объявил сегодня о возбуждении уголовного дела и объявлении в розыск Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Фактически два бывших президента Армении параллельно преследуются Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном (лидеры Азербайджана и Армении -ред.). Об этом на своей странице в Facebook написал сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

"Я не понимаю, почему Азербайджан просто не обратится в прокуратуру Армении. Убежден, что два прокурора и их руководители с удовольствием поддержат обвинение в суде, и госпожа судья (Анна Данибекян, рассматривающая дело Кочаряна - ред.), конечно, не увидит проблемы", - написал Левон Кочарян.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, сегодня начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев заявил, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян объявлены в розыск по обвинению, в якобы "разжигании межнациональной розни в 1988 году".

В Республиканской партии Армении уже раскритиковали молчание властей РА по этому поводу, и отметили, что таким образом власти Азербайджана пытаются избежать ответственности за преступные деяния, совершенные в отношении армян, в том числе и во время широкомасштабной 44-дневной агрессии против Арцаха.