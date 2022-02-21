Понедельник, 21 Февраля 2022 16:22

АрмИнфо. При содействии Армянского фонда Франции Тавушский региональный колледж будет трансформирован в сельскохозяйственный образовательный комплекс по французской модели. Об этом в ходе пресс-конференции 21 февраля сообщила замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

В этой связи она отметила, что Министерство придает важность сотрудничеству с частным сектором в вопросе повышения качества образования в средне-специальных учебных заведениях страны. В частности, по словам Андреасян, ведомство поставило пред собой задачу к 2030 году обеспечить возможностью для трудоустройства 90% учащихся после окончания средне-специальных учреждений.

Для достижения подобной амбициозной цели, по словам замминистра, есть необходимость в продолжительном пересмотре образовательных критериев в колледжах, училищах, в применении новой политики в отношении преподавателей, внедрении новых моделей финансирования инфраструктур, в том числе в сотрудничестве с частным сектором и др.

Она также сообщила, что продолжительной будет программа реконструкции колледжей. В частности, в этом году, как сообщила Андреасян, на бюджетные средства начались работы по реконструкции Норгехийского и Горисского сельскохозяйcтвенных колледжей.