Понедельник, 21 Февраля 2022 12:24

АрмИнфо. За прошедший день в Армении провели 3 192 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 293 граждан (9,1% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 1 474 человека, скончалось - 16.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 21 февраля фактическое лечение получает 13 749 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 864 871 тест на коронавирус, из коих было выявлено 415 757 случаев заражения (14,5% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 392 080 человек (94,3%), скончалось - 8 338 (2%).