Понедельник, 21 Февраля 2022 12:20

АрмИнфо. Сегодня, 21 февраля в 17:30 часов по местному времени перед гостиницей "Marriott Armenia" пройдет акция протеста. Цель акции - поднять вопрос о ненадлежащем отношении делегации ЕС к защите европейских ценностей в Армении.

В заявлении в связи с проведением акции протеста напоминается, что 21-22 февраля в Ереване состоится очередная сессия Парламентской ассамблеи Евронест, в которой примут участие делегаты как из стран ЕС, так и из стран Восточного партнерства.

"В его рамках 21 февраля запланирована встреча делегатов Ассамблеи, главы представительства ЕС в Армении Андреа Викторин и послов других стран Европы с "представителями армянского гражданского общества". Принимая во внимание сугубо субъективный подход делегации ЕС к выборам "представителей армянского гражданского общества", нет уверенности, что на встрече будут подняты реальные вопросы, волнующие широкую общественность в связи с ухудшением состояния демократии и прав человека", - написал один из инициаторов акции протеста, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян, призвав всех небезучастных судьбой страны сегодня прийти к гостинице.

К акции протеста присоединится и Молодежный союз АРФ "Дашнакцутюн".

Так, в распространенном накануне вечером заявлении, в частности говорится: "Дорогие соотечественники, сообщаем вам, что Молодежный союз АРФД примет участие в акциях протеста, которые состоятся в понедельник - 21 февраля в 17:30 напротив гостиницы "Армения Мариотт" и во вторник - 22 февраля, в 12:00 возле Спортивно-концертного комплекса. Присоединяясь к справедливому голосу протеста граждан Армении, мы выразим свое возмущение представителям европейских делегаций за отсутствие реакции на непрекращающиеся проявления арменофобской политики Азербайджана и Турции. За недостаточное давление в деле возвращения армянских военнопленных. За порочную политику приравнивания Армении к азербайджанскому агрессору.

Принимая во внимание, что представители азербайджанской делегации также прибудут в Армению в рамках сессии Парламентской ассамблеи "Евронест", мы считаем особенно важным довести голос нашего справедливого гнева непосредственно до адресатов. Поэтому мы призываем соотечественников принять участие в этих акциях".