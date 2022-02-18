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 Пятница, 18 Февраля 2022 15:28
Давид Степанян

Аналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у власти

Аналитик: Армяно-турецкий процесс только начался. На многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у власти

АрмИнфо.В ходе обсуждения в МИД Армении стало ясно, что отсутствие опровержений относительно некоторых заявлений вокруг армяно- турецкого процесса совершенно не означает, что эти заявления соответствуют реалиям.  Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

16 февраля в МИД Армении состоялась встреча министра иностранных дел Арарата Мирзояна и спецпредставителя Армении в процессе нормализации отношений с Турцией Рубена Рубиняна с представителями научно-экспертных кругов страны. Обсуждение процесс и перспектив нормализации отношений с Турцией имело место в преддверие второй встречи спецпредставителей, которая пройдет в Вене 24 февраля. Первая встреча спецпредставителей состоялась 14 января в Москве.

"Могу лишь сказать, что эти заявления не были опровергнуты в силу наличия множества причин, в свою очередь обусловленных множеством обстоятельств. К примеру, то же заявление Анкары об обсуждениях с Баку как минимум предполагает две версии трактовки. Предполагает ли "обсуждение" согласование позиций или же просто информирование вокруг процессов с Арменией? Мы прекрасно помним, как турки убили цюрихский процесс по желанию Баку. Но мы совершенно не знаем, какое решение примет Турция сегодня в случае возникновения противоречий между собственными региональными амбициями и интересами Азербайджана. Эти интересы могут, как совпасть, так и войти в противоречие", - подчеркнул он.

Согласно Сафаряну, в ходе свободного, конструктивного, насыщенного и достаточно искреннего обсуждения эксперты задали вопросы Мирзояну и Рубиняну и представили собственные точки зрения относительно армяно-турецкого процесса. Он также посчитал важным наличие у власти осознания необходимости обсуждений и консультаций вокруг данного процесса. По его словам, общая озабоченность присутствующих представителей экспертного сообщества выразилась в виде сомнений относительно искренности мотивации Турции и ее целей относительно достижения конкретных итогов процесса с Арменией. А также подозрений относительно имитационного характера процесса со стороны Анкары.

Отмечая, что отсутствие на столе переговоров конкретных документов и общую неопределенность вокруг процесса нормализации, аналитик подчеркнул необходимость выработки ответов на многие вопросы и прогнозирования возможных вариантов развития ситуации. В частности, он посчитал странным факт начала процесса со стороны Турции без упоминания ее традиционных предусловий. В этом свете, он заметил, что на определенном этапе переговоров перед Арменией, скорее всего, появятся и проблемы. И уже сегодня необходимо думать и просчитывать какие и чьи это будут проблемы. В этом свете Сафарян считает необходимым обсуждение всех возможных сценариев с целью выработки собственных шагов, "красных линий", будущих действий в переговорном процессе с Турцией.

"Поскольку процесс только начался, на многие вопросы нет ответов ни у нас, ни у власти.  Но важно подчеркнуть наличие у правительства стремления сопоставить собственные версии и видение ситуации с версиями и видением экспертов. Пока что мы лишь договорились о следующей встрече. Процесс весьма сложен и его необходимо заложить на прочную, профессиональную основу. С целью исключить ошибки в будущем. Также неизвестно выступят ли в будущем с единой позицией по процессу, уже приветствовавшие его США, РФ и ЕС. Особенно в свете текущего углубления и обострения их отношений", - подытожил Сафарян. 


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