Пятница, 18 Февраля 2022 12:18

АрмИнфо. За прошедший день в Армении провели 5 659 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 417 граждан (25% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 2 825 человек, скончалось - 25.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 18 февраля фактическое лечение получает 17 239 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 851 836 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 413 295 случаев заражения (14,5% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 386 193 человека (93,4%), скончалось - 8 278 (2%).