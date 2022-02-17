Четверг, 17 Февраля 2022 13:27

АрмИнфо.В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43874 или даже 73000 человек. Подобное мнение выразил АрмИнфо ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности, демограф Артак Маркосян.

"Отрицательное миграционное сальдо по итогам прошлого года составило именно 4200. В то время как периодически выставляемая различными СМИ с упорством, достойным лучшего применения, цифра в 43874 демонстрирует лишь разницу между прибывшим и отбывшим из Армении пассажиропотоком. Понятно, что данный показатель миграционного остатка не отражает и отражать не может", - подчеркнул он.

По оценкам Маркосяна, данное миграционное сальдо является результатом методологических расчетов Статистического комитета. И негативное миграционное сальдо в 4200 человек, на его взгляд, уже внушает весьма сильную озабоченность. Особенно в условиях расположения Армении в регионе, имеющем большой естественный прирост населения. В этом свете, демограф отметил, что подобные миграционные показатели совершенно не внушали бы беспокойства, к примеру, в какой-нибудь из стран Восточной Европы.

Меж тем, коэффициент рождаемости в Армении, по словам эксперта на сегодня составляет 1,7, то есть не обеспечивает воспроизводства существующего населения. Что в числе всего прочего в первую очередь обусловлено резким падением рождаемости в 90-е гг. прошлого века. Как результат в 2020 году естественный прирост населения Армении, согласно Маркосяну, составил 1917 человек. Что, по его оценкам, является одним из самых низких показателей, учитывая, что, к примеру, в 2002 году естественный прирост населения достигал 7900 человек.

Возвращаясь к показателям миграционного сальдо, эксперт заметил, что за все последние годы единственное положительное миграционное сальдо в Армении + 3400 человек было зафиксировано в 2020 году. Что было обусловлено закрытыми вследствие пандемии дорогами, в результате чего десятки тысяч соотечественников - т.н. долгосрочных мигрантов были вынуждены вернуться из РФ на родину. Маркосян напомнил, что оставшись в РФ в результате коронавирусной пандемии практически без средств к существованию, в апреле-мае 2020-го все эти люди вернулись в Армению.

"Здесь, кстати, кроется и объяснение резкого роста выезжающего из Армении пассажиропотока с армянскими паспортами в 2021 году. В основном из страны выехали те люди, которые вернулись на родину в 2020-м. Поскольку к тому времени в РФ для них вновь появилась возможность работать и вести бизнес. В этом свете, озвучиваемые некоторыми СМИ в качестве свидетельства отрицательного миграционного сальдо цифры въезда и выезда ничего общего с реальной картиной не имеют", - подытожил Маркосян.