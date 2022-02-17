Четверг, 17 Февраля 2022 10:35

АрмИнфо.Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться по-прежнему кризисной ситуацией вокруг Украины с целью военной оккупации Сюникской области Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института истории НАН Армении, академик Ашот Мелконян.

"На фоне наблюдающейся геополитической напряженности в отношениях Запада с РФ, не приходится исключать ровно ничего. И Турция в этой игре явно не на стороне России. Думаю, что в случае перерастания текущей напряженности в Украине в полномасштабную войну, тандем, в первую очередь Турция уж точно не упустит подвернувшуюся возможность довершить начатое 100 лет назад. В первую очередь в силу того, что война в Украине существенно ослабит РФ. После чего последняя уже не сможет препятствовать турецкому военному вторжению в Сюник, и в результате Иран останется в полном одиночестве, что еще более усложнит положение Армении", - считает он.

В любом случае академик надеется на проявление Анкарой и Баку благоразумия, что позволит им удержаться от открытого вторжения на территорию Армении и посягательств на суверенитет и территориальную целостность соседнего государства. В первую очередь ввиду перспективы осуждения подобного шага международным сообществом. Военное вторжение в Армению, по его прогнозам, также не оставит альтернатив ОДКБ, которая будет уже вынуждена реагировать на это. Поскольку в противном случае окончательно дезавуируется как военно-политическая структура, соответственно, перестав существовать даже формально.

Возвращаясь к теме текущих проблем между Арменией и Азербайджаном, академик заметил, что осуществление полноценной делимитации и демаркации границ, в принципе, способно поумерить воинственность и аппетиты алиевского режима. При этом, со ссылкой к заявлениям все того же Алиева, историк заметил, что даже подписание мирного договора с Арменией заставить Азербайджан отказаться от "программ по защите и реализации своих жизненно важных интересов" неспособно.

"Мы понимаем, что под такими "программами" Алиевым понимаются его претензии на Сюник. Иными словами, алиевская наглость достигла пределов, когда он открыто заявляет, что, даже подписав мирный договор с Арменией, от программ по захвату Сюника он и его турецкий старший брат Эрдоган не откажутся. Тем самым нам неоднозначно дают понять, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном совершенно не означает, что на границе Армении с Турцией будет царить спокойствие. Отсюда нам необходимо прийти к следующему выводы - чем больше мы будем готовы к очередной войне, тем больше мы отдалим от себя перспективу ее начала", - подытожил академик.