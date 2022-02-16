Среда, 16 Февраля 2022 18:04

АрмИнфо.ВТБ (Армения) и международная платежная система Visa запустили совместную акцию #boomerangcashback для держателей карт Visa. Клиенты банка смогут накапливать бонусные баллы и обменивать их на кешбэк. Срок действия акции – дօ 15.05.2022гг. (включительно).

В рамках акции #boomerangcashback клиентам необходимо совершать безналичные платежи по картам Visa Банка ВТБ (Армения) до 15 мая (включительно) накапливать бонусные баллы за безналичные транзакции, совершенные в точках продаж и в интернет магазинах, и обменять их на кешбэк. При наличии нескольких карт Visa баллы будут суммироваться.

Бонусные баллы за безналичные транзакции накапливаются по следующему принципу:

0.5 бонусный балл- за каждый безналичный платеж, в размере 1000 драмов РА, совершенный в торговых точках/точках обслуживания на территории РА, а также в интернет магазинах,

1 бонусный балл- за каждый безналичный платеж, в размере 1000 драмов РА или эквивалент в инвалюте, совершенный в торговых точках/точках обслуживания за рубежом, а также в интернет магазинах,

минимальная сумма одной транзакции для накопления бонусных баллов - 5000 драмов РА или эквивалентная сумма в иностранной валюте, при этом за покупку на территории РА будут накоплены 2.5 балла, а за рубежом - 5 баллов.

максимальное количество баллов за 1 транзакцию - 500 баллов.

Проверять бонусные баллы можно на сайте gifts.vtb.am: необходимо заполнить первые 6 и последние 4 цифры карты Visa, имя и фамилию и проверить накопленные баллы.

Что бы получить кешбэк необходимо на сайте gifts.vtb.am выбрать сумму кешбэка, в соответствии с накопленными баллами, заполнить запрашиваемые данные и подтвердить заказ. Сумма будет перечислена на карту Visa участника акции после проверки заказа на соответствие правилам акции.

Баллы не накапливаются на следующие транзакции: коммунальные платежи, переводы по картам, транзакции, связанные с азартными играми, платежи в гос. и местный бюджет, платежи за страховку, дорожные чеки и другие транзакции в финансовых учреждениях.

В акции #boomerangcashback каждых участник может обменять свои бонусные баллы на кешбэк только 1 раз.

С подробностями об акции можно ознакомиться на официальном сайте Банка ВТБ (Армения), в филиалах банка или позвонив в контактный центр по номеру 87-87.