Среда, 16 Февраля 2022 17:35

АрмИнфо.В Ереванском государственном университете состоялась встреча посла Казахстана Болата Иманбаева с ректором ЕГУ Оганнесом Оганнисяном, профессорско-преподавательским составом и студентами учебного заведения, а также с представителями академического и экспертного сообщества Армении.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в РА, в ходе беседы посол проинформировал о социально-экономических, политических и демократических реформах в Казахстане, о задачах, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым перед Правительством РК и направленных на дальнейшее экономическое развитие страны и повышение благосостояние граждан.

Участники встречи отметили поступательное развитие двусторонних отношений в культурно- гуманитарной сфере, а также в области науки, образования, литературы и искусства. Ректор ЕГУ О.Оганнисян подчеркнул, что в 2022 году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Казахстаном и выразил готовность и далее укреплять взаимовыгодное сотрудничество в научно-образовательной области.

За большой вклад в развитие казахстанско-армянского культурно-гуманитарного, образовательного и научно-академического сотрудничества посол Б.Иманбаев от имени руководства Казахстана вручил заведующему кафедрой тюркологии ЕГУ, профессору Александру Сафаряну и доценту кафедры международных отношений ЕГУ, бывшему Заместителю министра иностранных дел РА Шаваршу Кочаряну медаль <30 лет Независимости Казахстана>.