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 Среда, 16 Февраля 2022 11:55
Давид Степанян

Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе

Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе

АрмИнфо.Посредством задействования Турции и ее сателлита Азербайджана, Запад вполне может спроецировать ситуацию вокруг Украины и обеспечить ее продолжение на Южном Кавказе. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

"Будет или не будет война непосредственно на территории Украины сказать определенно сегодня, представляется, невозможным. Но то, что тамошняя текущая ситуация прямо, даже не косвенно, связана с Южным Кавказом, на мой взгляд, является фактом. В свете глобального характера ставящейся Западом цели, а именно геополитического ограничения российского влияния на постсоветском пространстве, Украина и Южный Кавказ представляются различными векторами одного кейса", - подчеркнул он.

Расценивая 44-х дневную войну и конфликт на юго-востоке Украины как звенья одной геополитической цепи, политолог выразил мнение, согласно которому всеобщее внимание сегодня генерируется вокруг Украины в первую очередь усилиями Соединенного королевства. Что развязывает руки бенефициарам ограничения влияния РФ на постсоветском пространстве. Последние, согласно Даниеляну, рассматривают Украину и конфликт между Арменией и Азербайджаном в одном свете и в одном качестве.

Соответственно, по прогнозам Даниеляна, ничто не помешает все тому международному сообществу попытаться решать вопросы на Южном Кавказе параллельно с решением тех же вопросов в Украине. Цель, на его взгляд, одна - недопущение усиления влияния Москвы на постсоветском пространстве. Единственная разница - это то, что на Южном Кавказе проблемы решаются, и будут решаться посредством Турции и Азербайджана.

Констатировав факт усиления влияния натовской Турции на Южном Кавказе и дальше в направлении Центральной Азии в результате итогов 44-х дневной войны, политолог заметил, что в данном геополитическом соперничестве Турция выступает в роли инструмента, партнера Запада и одного из бенефициаров данной гонки. Даниелян также считает, первой пострадавшей стороной в случае очередного задействования Турции в регионе против РФ и Ирана, как и в прошлый раз, станет Армения.

"Возможность влияния всех этих геополитических процессов на ситуацию в Арцахе бесспорна. Как и осенью 2020 года сегодня Западу интересны не Арцах или Армения, а совершенно иные, более глубинные и масштабные вопросы. Текущая ситуация между Арменией и Азербайджаном и само существование Арцаха пусть в теперешнем виде являются препятствием на пути планов по региональному ослаблению РФ и ИРИ. И лишь решив эту проблему посредством отторжения Арцаха и даже Сюникской области Армении в пользу Азербайджана, а в широком плане в пользу Турции, Западу удастся достичь задуманных целей в отношении России и Ирана", - подытожил политолог.


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