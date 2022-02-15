Вторник, 15 Февраля 2022 18:07

АрмИнфо.ЮНЕСКО работает над организацией независимой технической миссии в Нагорный Карабах. Об этом заявили в пресс-службе ЮНЕСКО.

<Мы работаем над отправкой в Нагорный Карабах независимой технической миссии ЮНЕСКО, согласно Гаагской конвенции 1954 года. Надеемся, что это станет возможно в ближайшее время, но на данный момент для этого нет необходимых условий. Поэтому обсуждения еще продолжаются>, - сообщил сотрудник пресс-службы ЮНЕСКО Томас Маллард.

На вопрос, как оценивает организация действия правительства Азербайджана в отношении армянского историко-культурного наследия в Нагорном Карабахе ввиду решения Гаагского суда по делу <Армения против Азербайджана> о применении срочных мер в отношении правительства Азербайджана от 7 декабря 2021 года, также и недавнего заявления Азербайджана о формировании рабочей группы, которая будет уничтожать армянские надписи и другие следы с албанских церквей, и может ли азербайджанская интерпретация истории стать оправданием для уничтожения армянских исторических надписей и других следов с религиозных и других памятников, в ЮНЕСКО ответили, что историко-культурное наследие не должно становиться инструментом для политических целей.

<Культурное наследие и история не должны становиться инструментом для каких-либо политических целей. Мы призываем все наши государства-члены уважать этот принцип во всем мире>, - заявили в ЮНЕСКО госагентству <Арменпресс>.

Напомним, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно- исторического наследия региона. А уже в декабре того же года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря 2020 года коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники, фальсифицируется идентичность памятников