Вторник, 15 Февраля 2022 18:00

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении опубликовала заключительную часть обвинительного акта по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьер-министра Армена Геворкяна.

Суд общей юрисдикции города Еревана (резиденция Шенгавит) под председательством судьи Анны Данибекян 15 февраля рассмотрел дело Кочаряна и Геворкяна. Прокурор Петрос Петросян зачитал заключительную часть обвинительной речи, согласно которой Кочаряну инкриминируется деяние, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса РА (получение взятки в особо крупных размерах), а Геворкяну - пунктом 2 части 4 статьи 311 и пунктом 1 части 3 статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах) УК РА.

В частности, согласно документу, Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в том, что он с 9 апреля 1998 г. по 9 апреля 2008 г. будучи президентом Республики Армения, используя свое служебное положение содействовал действиям в пользу Сильвы Амбарцумян, единственного участника-директора ООО "Ти Эс Эс Си Армения". В феврале-мае 2008 года, при поддержке Самвела Майрапетяна, он получил особо крупную взятку в размере 927 000 000 драмов, что эквивалентно $3 млн.

Экс-вице-премьер Армении Армен Геворкян обвиняется в получении особо крупной суммы в размере 309 000 000 драмов от Сильвы Амбарцумян в рамках вышеупомянутой сделки, будучи должностным лицом государственного органа с февраля 2006 г. по 21 апреля 2008 г., при содействии Самвела Майратеняа получил от Сильвы Амбарцумян взятку в особо крупных размерах размере эквивалентно $1 млн. и легализовал полученные средства.

Таким образом Кочаряну грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой, а Геворкяну - лишение свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян отметил, что обвинение неясно, он попросил 20- минутный перерыв, чтобы показать, какие именно пункты обвинения неясны. Алумян выразил уверенность, что к такому выводу придет и суд. "Убежден, что обвинение непонятно даже следователю, которому это продиктовано", - сказал адвокат.

Суд объявил 20-минутный перерыв, чтобы защитники могли задать свои вопросы, связанные с неясностью обвинения.

Вернувшись с перерыва, адвокаты Роберта Кочаряна Айк Алумян и Оганнес Худоян в знак протеста покинули зал суда. "Требую разъяснить обвинение, зачитанное прокурором. В знак протеста я не буду присутствовать на сегодняшнем заседании", - отметил Алумян.

Как ранее сообщалось, гражданка Амбарцумян заявила следствию, что в 2008 году дала взятку на сумму $7 млн. лицам, приближенным к Роберту Кочаряну для дальнейшей передачи Кочаряну, Сержу Саргсяну и Армену Геворкяну (экс-глава администрации президента РА). Амбарцумян заявила, что делала это с целью избежать вмешательства властей в ее бизнес.