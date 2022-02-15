Вторник, 15 Февраля 2022 15:00

АрмИнфо. Премьер-министр Амрнеии Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Сербия Ане Брнабич по случаю Дня государственности.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании говорится: "Ваше Превосходительство, Сердечно поздравляю Вас по случаю Дня государственности Республики Сербия, желаю дружественному сербскому народу новых достижений и всего наилучшего, дальнейшего укрепления основ его государственности и постоянного процветания.

Армения придает важность основанным на общих ценностях и взаимовыгодном сотрудничестве дружественным отношениям с Сербией. Отношения между нашими странами всегда отличались особой теплотой и взаимной симпатией между двумя народами.

Надеюсь, совместными усилиями нам удастся зафиксировать новые успехи и достижения, а также поднять многоплановое сотрудничество между Арменией и Сербией на качественно новый уровень.

Примите, Ваше Превосходительство, пожалуйста, заверения в моем глубоком уважении".