Понедельник, 14 Февраля 2022 19:00

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян провел встречу, с находящимся в Ереване, спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром. Во встрече также участвовала глава делегации ЕС в РА Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Папикян выразил благодарность руководству Евросоюза и лично Клаару, за активные усилия по репатриации армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, и представил ситуацию в Арцахе и на армяно-азербайджанской границе.

Клаар в сою очередь отметил, что Евросоюз готов содействовать окончательному урегулированию (нагорно-карабахского - ред.) конфликта и стабилизации ситуации, активизации переговоров в разных форматах. Он также добавил, что ЕС продолжит работы в гуманитарной сфере, в частности, по возвращению военнопленных, иных удерживаемых лиц и пропавших без вести.

На встрече стороны коснулись также иных вопросов, связанных с региональной безопасностью.

Напомним, что на прошлой неделе, при содействии ЕС и президента Франции, Азербайджан передал Армении еще 8 военнопленных.