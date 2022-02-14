Понедельник, 14 Февраля 2022 17:03

АрмИнфо.В процессе нормализации отношений с Турцией, руководство Армении, находящееся в состоянии самообмана, допускает ошибку за ошибкой. Более того, по совершенно непонятным причинам оно принимает желаемое за действительное и пытается воплотить все это в реальность. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель аналитического центра Modus Vivendi Ара Папян.

"Те же планы по вводу в эксплуатацию, связывающей Армению с Азербайджаном, железной дороги через Мегри являются ничем иным как самообманом. В Ереване думают, что как только заработает железная дорога, Армения окрепнет не только экономически, но и в плане обеспечения безопасности. В то время как ошибочен сам тезис о том, что наличие торговых связей между государствами предотвращают войны. Как правило, войны всегда начинаются между странами с тесным экономическим взаимодействием", - подчеркнул он.

На взгляд Папяна, и сегодня закрытая граница в плане логистических возможностей не мешает Армении экспортировать свои товары в ту же Турцию, тем более в условиях ограниченного производства конкурентоспособных товаров. Открытая же граница, по его прогнозам, может привести к демпингу турецких товаров в Армении с целью завоевания местного рынка.

Турция и Азербайджан в обмен на все эти <открытые> дороги, согласно Папяну, будут требовать от Армении не дорог, а именно коридора, который будут контролировать кто угодно, но только не сами армяне. Тем более, что в Анкаре прекрасно понимают, что найти общий язык с Москвой им будет существенно легче. Хотя бы потому, что контроль над "коридором" также в интересах РФ. Суть же "коридорной" логики Папян сводит к стремлению Турции и Азербайджана разделить Армению на две части.

Между тем, по словам аналитика "коридор" через Мегри создаст серьезные проблемы для коммуникации с Ираном, а с учетом того, что население Сюника и так невелико, то турки со временем сделают все, что бы его уменьшить. К примеру, предлагая местным жителям выкупать их дома за двойную цену. На эти долгосрочные программы и цели <ползучего> уничтожения Армении Турция и Азербайджан будут тратить существенные ресурсы. И это в условиях, когда мы не только не разрабатываем политику по противодействию этому, но и стараемся к ней приспособиться", - подчеркнул он.

Папян убежден, что ни Анкара, ни Баку на деле не проявляют, ни желания, ни политической воли в направлении достижения мира с Арменией. Но в Ереване продолжают думать об обратном, упорно не желая видеть рычагов давления, при помощи которых можно достигнуть уступок и со стороны Турции в тех же вопросах демилитаризации и разблокирования региона.

"Когда я говорю про то же арбитражное решение Вудро Вильсона, я имею в виду именно это. А не приписываемые мне бредни. Необходимо взять этот документ и подтвердить свои права в международном суде. Что само по себе станет оружием в наших руках, вынуждая наших противников к уступкам. Что значит один лишь термин совместное открытие границ? Принимая этот термин, мы уже автоматически признаем, что границы с Турцией закрыты, в том числе, по нашей вине. В то время как это совершенно не так, и речь должна идти исключительно о снятии с Армении турецкой блокады", - подытожил Папян.