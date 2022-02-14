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АрмИнфо.С сегодняшнего дня, 14 февраля, профессиональные группы Сейсмозащиты МЧС Армении начнут проводить макросейсмические исследования в населенных пунктах северных районов страны для выяснения возможных последствий землетрясения. Об этом говорится в сообщении МЧС РА.
Отметим, что накануне на армяно-грузинской границе, в 16 км на северо-восток от населенного пункта Бавра произошло землетрясение магнитудой 5.2. Как сообщает МЧС РА, армянские сейсмические службы зарегистрировали толчки в 22.25 часов по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км, толчки в эпицентре составили 6-7 баллов.
Землетрясение в 4-5 баллов ощущалось в Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях Армении, в Ереване - в 3 балла. Многие жители столицы и областей вышли на улицы.
В Грузии землетрясение магнитудой 6.2 произошло у села Самеба (Джавахк) в 58 километрах от Тбилиси. Информацию распространяет Институт наук по изучению Земли и Национальный центр сейсмического мониторинга. <Сегодня в 22:25 по тбилисскому времени у села Самеба произошло землетрясение силой 6,2 магнитуды (ML)>, - говорится в сообщении. В Азербайджане землетрясение ощутили в Мингечауре и Шамкире.
Несмотря на то, что в МЧС РА сообщили о том, что данных о разрушениях нет, армянские СМИ распространили кадры из Алаверды и Гюмри, с кадрами частичного обрушения зданий.
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|На армяно-грузинской границе произошло втрое землетрясение за сутки
|Тойво Клаар Папикяну: Евросоюз готов содействовать окончательному урегулированию карабахского конфликта
|МИД: В Ереване внимательно следят за процессами вокруг Украины
|Аналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозой
|В Ереване состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|МЧС Армении: Вчерашнее землетрясение считается умеренно сильным
|Весной в Ереване состоится церемония награждения отечественной кинопремии <Анаит>
|Премьер-министр Армении принял Тойво Клаара
|Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы региональной повестки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мгер Григорян с представителями ЕС обсудил работы, реализуемые с целью разблокирования транспортных коммуникаций
|В Москве состоится подписание "Совместной позиции РATC ШОС, АТЦ СНГ и Секретариата ОДКБ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму"
|ЕС окажет техническую помощь Азербайджану в размере $5.25 млн
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 19 человек
|Российский дипломат: Развитие диалога Баку с ЕАЭС в любом формате было бы полезно всем государствам региона
|В МЧС Армении сообщают о 9 случаях разрушений в результате ночного землетрясения на территории страны
|Комиссия НС одобрила выдвижение кандидатуры Атома Джанджугазяна на должность председателя Аудиторской палаты
|В Армению доставили партию американской вакцины Pfizer
|Омбудсмен Армении провел встречу с послом Чехии
|В Армении от коронавируса полностью вакцинировалось 876 951 человек
|Азербайджанские высокопоставленные военные арестованы по обвинению в присвоении свыше $5,8 млн
|Сейсмослужбы МЧС Армении изучат последствия землетрясения на севере страны
|На армяно-грузинской границе произошло землетрясение магнитудой 5.2
|Глава МИД Арцаха презентовал книгу об этнонациональной политике Азербайджана
|Глава МИД Арцаха назвал условия возвращения азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах
|Степанакерт: Должна быть обеспечена бесперебойная связь Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром
|Пресс-секретарь: Информация о том, что президент Арцаха выразил готовность уйти с поста президента, не соответствует действительности
|За сутки в Армении подтвердилось 2 402 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 4 610 человек
|ВТБ (Армения) выступает агентом Министерства финансов на рынке государственных облигаций
|Посольство США выразило поддержку главе делегации Евросоюза в Армении
|Движение "5165" обвинило действующие власти в том, что они смирились с оккупацией Азербайджаном части суверенных территорий Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Консульский отдел посольства России в Армении 14 февраля возобновит прием граждан по вопросам оформления заграничных паспортов и виз
|Главы МИД Армении и Греции обсудили процессы вокруг нормализации армяно- турецких отношений
|Минобороны Армении обвинило азербайджанское оборонное ведомство в распространении дезинформации
|Опрос MPG: Лишь 2.4% ереванцев поддержали кандидатуру Ваагна Хачатуряна на пост президента РА
|Опрос MPG: Почти половина жителей Еревана не поддержали решение Пашиняна об отправке армянских военнослужащих в составе контингента ОДКБ в Казахстан
|Армения занимает ведущую позицию в регионе по Индексу демократии по версии The Economist Intelligence Unit
|Опрос MPG: Жители Еревана в целом довольны нововведениями в полиции Армении
|Парламентская оппозиция отказалась участвовать в работе Комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|Госсекретарь США и глава МИД Франции обсудили карабахский конфликт
|Опрос MPG: Больше половины респондентов в Ереване выступает против открытия границы с Турцией
|Секретарь Совбеза Армении и замсекретаря Совбеза России подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в сфере информационной безопасности
|Омбудсмен Арцаха: ВС Азербайджана обстреляли жилые дома села Красный базар и Тагавард
|МИД: Армения не присоединялась к какому-либо бойкоту Олимпийских игр в Пекине
|В Мартакерте состоялось открытие первого бокса ТУМО
|За сутки в Армении от коронавируса скончался 31 человек
|Политолог: В текущей ситуации Алиев не согласится на предложения Еревана, в надежде сорвать больше
|Прогноз: Азербайджан будет стремиться удерживать Армению под силовым воздействием
|Глава МИД Арцаха с рабочим визитом посетил Брюссель и рассказал об агрессии Азербайджана в отношении армян
|Секретарь Совбеза Армении и Генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяноазербайджанской границе
|Телеканал ArmNews, радио ArmNews FM и издание Tert.am прекращают деятельность
|"Карабах Телеком" с 1 марта 2022 года прекратит предоставление бесплатных услуг
|Golden Palace в Цахкадзоре продана ООО "Проект интер-инвест"
|Армения и Россия согласовали проект двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности
|МИД: Ереван считает приоритетным осуществление миссии по сбору фактов в зоне карабахского конфликта, предложенной генсеком ЮНЕСКО
|В 2021 году Следственным комитетом Армении было расследовано 556 уголовных дел о домашнем насилии
|Читать больше
|Аналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозой
|Политолог: В текущей ситуации Алиев не согласится на предложения Еревана, в надежде сорвать больше
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