Понедельник, 14 Февраля 2022 10:49

АрмИнфо.С сегодняшнего дня, 14 февраля, профессиональные группы Сейсмозащиты МЧС Армении начнут проводить макросейсмические исследования в населенных пунктах северных районов страны для выяснения возможных последствий землетрясения. Об этом говорится в сообщении МЧС РА.

Отметим, что накануне на армяно-грузинской границе, в 16 км на северо-восток от населенного пункта Бавра произошло землетрясение магнитудой 5.2. Как сообщает МЧС РА, армянские сейсмические службы зарегистрировали толчки в 22.25 часов по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км, толчки в эпицентре составили 6-7 баллов.

Землетрясение в 4-5 баллов ощущалось в Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях Армении, в Ереване - в 3 балла. Многие жители столицы и областей вышли на улицы.

В Грузии землетрясение магнитудой 6.2 произошло у села Самеба (Джавахк) в 58 километрах от Тбилиси. Информацию распространяет Институт наук по изучению Земли и Национальный центр сейсмического мониторинга. <Сегодня в 22:25 по тбилисскому времени у села Самеба произошло землетрясение силой 6,2 магнитуды (ML)>, - говорится в сообщении. В Азербайджане землетрясение ощутили в Мингечауре и Шамкире.

Несмотря на то, что в МЧС РА сообщили о том, что данных о разрушениях нет, армянские СМИ распространили кадры из Алаверды и Гюмри, с кадрами частичного обрушения зданий.