Пятница, 11 Февраля 2022 15:10

АрмИнфо. Больше половины жителей Еревана не определились с кандидатурой нового президента Армении. Об этом свидетельствуют данные опроса консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так на уточнение, кого бы вы хотели видеть следующим президентом Армении, 69.7% респондентов затруднились дать ответ, 3.7% высказались за кандидатуру главы партии "Республика" Арама Саркисяна, 2.4% - Ваагна Хачатуряна (кандидат в президенты, выдвинутый правящей силой), 0.7% - назвали имя второго президента РА Роберта Кочаряна, столько же получили глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян и омбудсмен РА Арман Татоян. По 0.6% получили первый президент РА Левон Тер- Петросян, бывший премьер РА Карен Карапетян и политолог Левон Ширинян. 0.4% указали имя подавшего в отставку Армена Саркисяна, еще 19% дали иные ответы.

При этом на просьбу дать оценку работе ушедшего в отставку президента РА Армена Саркисяна, лишь 2.6% респондентов сказали, что положительно оценивают его деятельность в период нахождения на посту, еще 20.4 % - скорее положительно, 17.8% - скорее негативно, 30.5% - крайне негативно, еще 28.6% затруднились ответить.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Сегодня, 1 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян подписал протокол о завершении полномочий президента Армена Саркисяна. Внеочередные выборы президента пройдут в республике в марте.

Правящая партия "Гражданский договор" выдвинула министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатуряна на пост президента РА. Оппозиция отказалась принимать какое либо участие в предстоящих выборах, назвав их незаконными. Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 24 января по 2 февраля этого года. В нем приняли участие 800 человек. Погрешность опроса +/- 3.5 %.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.