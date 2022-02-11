Пятница, 11 Февраля 2022 15:08

АрмИнфо.Армения занимает ведущую позицию в регионе по Индексу демократии, и в числе стран с гибридной системой правления. Об этом свидетельствуют данные Индексе демократии - 2021, опубликованном The Economist Intelligence Unit.

Согласно исследованию, избирательные процессы и плюрализм в Армении оценены в 5.5 баллов, эффективность правительства - 5.71 баллов, политическая активность - 6.11 баллов, политическая культура - 3.13, а гражданская свобода - 5 баллов. Таким образом, общий показатель Армении 5.49 баллов и 89-е место в Индексе демократии 2021 года. Таким образом, согласно данным Индекса, у Армении наилучшее положение в регионе. Грузия, которая также находится в списке стран с гибридной системой правления, находится на 91-й строчке с общим баллом 5.12. Соседняя Турция - с 4.35 баллами, занимает 103-е место.

Среди авторитарных режимов - Алжир, Египет, Руанда, Вьетнам и Китай, а также Россия, Беларусь, Азербайджан и все государства Центральной Азии.

Среди 167 стран мира первое место в рейтинге заняла Норвегия (9,75 балла), за ней следуют Новая Зеландия (9,37), Финляндия (9,27), Швеция (9,26), Исландия (9,18) и Дания (9,09). Германия - на 15-й позиции с результатом 8,67 балла. На последних местах рейтинга - Сирия и ЦАР (по 1,43 балла), Демократическая Республика Конго (1,40), Северная Корея (1,08), Мьянма (1,02) и Афганистан (0,32).

Напомним, что Индекс разделяет страны на четыре группы: абсолютная демократия, несовершенная демократия, гибридная система правление, авторитарный режим. При составлении отчета эксперты учитывают пять основных факторов: избирательные процессы - плюрализм, эффективность правительства, политическую активность, политическую культуру, гражданские свободы.

Согласно исследованию издания The Economist, менее половины населения мира жило в условиях демократии в 2021 году, только 21 из 167 стран достигли статуса "полноценной демократии". Общий индекс демократии в мире упал с 5,37 в 2020 году до 5,28 в прошлом году, что стало самым большим годовым снижением с 2010 года. Также отмечается, что результаты отражают негативное влияние пандемии на демократию и свободу второй год подряд и указывают на резкое расширение государственной власти и размывание индивидуальных свобод. В качестве демократий классифицируются страны с оценкой выше 6,0.