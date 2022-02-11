Пятница, 11 Февраля 2022 14:14

АрмИнфо.Урегулирование нагорно-карабахского конфликта было в числе тем, обсужденных Госсекретарем США Энтони Дж. Блинкеном и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в ходе состоявшегося телефонного разговора.

Как сообщает пресс-служба Госдепа США, собеседники говорили о совместных усилиях союзников по НАТО, партнеров по ЕС, членов G7 и других партнеров "по противодействию продолжающемуся наращиванию Россией военной мощи у границ Украины".

"Они подчеркнули важность продолжения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обеспечения того, чтобы Россия понимала высокие издержки, которые она понесет, если продолжит вторжение в Украину.

Они рассказали о продолжающихся усилиях сопредседателей Минской группы по оказанию помощи Армении и Азербайджану в решении всех нерешенных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него.

Блинкен и Ле Дриан рассказали о текущих событиях в Сахельском регионе Африки. Госсекретарь Блинкен также подчеркнул важность взаимодействия НАТО с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил ведущую роль Франции в прекращении пандемии COVID-19 и обсудил дополнительные области сотрудничества в этих усилиях", - говорится в сообщении пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса.