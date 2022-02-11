Пятница, 11 Февраля 2022 13:44

АрмИнфо.Больше половины респондентов Еревана выступает против открытия границы с Турцией. Об этом свидетельствуют данные опроса консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так, на вопрос, одобряете ли вы открытие границы между Арменией и Турцией, лишь 6.9% опрошенных дали однозначно утвердительный ответ, 15.6% отметили скорее да, 7.6% - скорее нет, а 54.6% - выступили против. При этом 15.3% респондентов затруднились ответить. Таким образом, 62.2% респондентом в Ереване скорее против открытия границы с Турцией.

При этом, чуть больше половины граждан высказались против решения правительства Армении об отмене эмбарго на турецкие товары.

Так на просьбу выразить отношение к решению правительства РА от декабря 2020 года, об отказе продления запрета на ввоз в страну товаров с турецкой маркировкой, 18.2% опрошенных сказали, что однозначно поддерживают это решение исполнительного органа, 20% - скорее поддерживают, 11.8% - скорее не поддерживают, 39.2% - вообще не поддерживают, еще 10.8% затруднились ответить.

Опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 24 января по 2 февраля этого года. В нем приняли участие 800 человек. Погрешность опроса +/- 3.5 %.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.