Пятница, 11 Февраля 2022 12:18

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении было проведено 6 743 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 676 граждан (8,1%), при этом выздоровело 3 658 человек, скончался - 31. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 11 февраля фактическое лечение получает 27 029 пациентов.

В общей сложности, с момента вспышки пандемии в стране провели 2 811 771 тест на коронавирус, из коих было выявлено 402 403 случая заражения (14,3%), число выздоровевших составило 365 662 (93,7%), летальных исходов - 8 145 (2,2%).