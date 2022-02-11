Пятница, 11 Февраля 2022 10:38

АрмИнфо. Глава МИД Арцаха Давид Бабаян 7-10 февраля с рабочим визитом посетил Брюссель.

Как сообщает перс-служба Европейского офиса АРФД, визит был организован благодаря совместным усилиям Европейского офиса АРФ "Дашнакцутюн" и Министерства иностранных дел Республики Арцах?

В ходе визита, при участии широкого круга депутатов от основных политических фракций, была реорганизована Группа дружбы с Арцахом в Европарламенте. Депутаты Европарламента были подробно ознакомлены с ситуацией и вызовами, возникшими в Арцахе после развязанной Азербайджаном войны осенью 2020 года, агрессивной азербайджанской политикой, в основе которой лежит глубоко укоренившаяся антиармянская ненависть, насаждавшаяся в Азербайджане десятилетиями со стороны руководства этой страны. Министр иностранных дел Арцаха провел встречи в Федеральном парламенте Бельгии с сенаторами группы дружбы Армения-Грузия, франкоязычного кружка дружбы с Арцахом в Бельгии, а также с членами группы дружбы с Арцахом в парламенте Фландрии.

Министр также прочитал лекцию по арцахской проблеме, а также по текущей ситуации для нескольких десятков студентов ведущего немецкого юридического университета, находившихся с визитом в Брюсселе. Визит завершился встречей с членами представительных органов армянской общины Бельгии. Уничтожение армянского культурного наследия в оккупированных Азербайджаном районах была одной из ключевых тем всех встреч.

"Мы придаем особую важность визиту министра иностранных дел Арцаха в Брюссель, поскольку это был его первый визит в столицу ЕС за послевоенный период", - заявил председатель европейского офиса АРФ "Дашнакцутюн".