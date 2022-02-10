Четверг, 10 Февраля 2022 17:36

АрмИнфо.Ереван считает приоритетным и актуальным осуществление миссии по сбору фактов в зоне нагорно-карабахского конфликта, предложенной генеральным секретарем ЮНЕСКО Одри Азуле после окончания 44-дневной войны. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД РА Ваана Унаняна относительно заявления министерства культуры Азербайджана.

Он еще раз подчеркнул, что Армения поддерживает скорейшее претворение этой миссии в жизнь в соответствии с Гаагской конвенцией "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" от 1954 г и двумя протоколами к ней.

Унанян подчеркнул, что необходимость немедленного осуществления миссии по сбору фактов ЮНЕСКО возникла для защиты армянского культурного и религиозного наследия от надвигающейся опасности уничтожения на территориях, перешедших под азербайджанский контроль в результате войны.

"Уже отмеченные случаи вандализма в отношении армянских памятников, а также заявление министерством культуры Азербайджана о создании рабочей группы, направленной на искажение идентичности армянского историко-культурного наследия, свидетельствуют о том, что подобная опасность более чем реальна. Предложение о визите делегации ЮНЕСКО в Ереван и Баку рассматриваем исключительно в рамках вышеуказанной миссии, предложенной генеральным секретарем ЮНЕСКО", - подчеркнул представитель МИД РА.

Напомним, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно- исторического наследия региона. А уже в декабре того же года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря 2020 года коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.