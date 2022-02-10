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АрмИнфо.Благодаря "Шушинской декларации" уровень отношений между дружественными Азербайджаном и Турцией вышел на качественно новый уровень стратегического сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT Haber.
При этом он констатировал, что будущее и судьба Турции и Азербайджана тесно связаны.
Чавушоглу отметил, что после 44-дневной войны, "поставившей точку на многолетнем карабахском конфликте", Южный Кавказ столкнулся с новыми реалиями, открылся путь для долгосрочного мира и стабильности в регионе.
"Армения должна воспользоваться шансом и пересмотреть свои позиции. Спецпредставители Турции и Армении 24 февраля встретятся в Вене. Место встречи предложила Армения, и мы не выступили против. Турция на каждом этапе обсуждает шаги по Армении с Баку. Азербайджан также выступает за долгосрочный мир с Арменией. Мы не наивны. При этом осознаем необходимость решительных шагов", - сказал Чавушоглу.
Напомним, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации", - говорилось в заявлениях внешнеполитических ведомств двух стран по итогам встречи.
О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.
|"Карабах Телеком" с 1 марта 2022 года прекратит предоставление бесплатных услуг
|Golden Palace в Цахкадзоре продана ООО "Проект интер-инвест"
|Армения и Россия согласовали проект двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности
|МИД: Ереван считает приоритетным осуществление миссии по сбору фактов в зоне карабахского конфликта, предложенной генсеком ЮНЕСКО
|В 2021 году Следственным комитетом Армении было расследовано 556 уголовных дел о домашнем насилии
|Акция протеста перед делегацией ЕС в Армении: "Уou are not EU"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|В Армении повысят пенсии судей и чиновников СК, КГД и Антикоррупционного комитета: на очереди новые повышения зарплат в судебной системе
|Грузинская телекомпания "Имеди" принесла извинения за "ошибку" в репортаж про "мацун"
|Правительство Армении выделило МО допсредства на финансирование покупок, содержащих государственную или служебную тайну
|Чавушоглу: Турция не отклонила предложение Армении встретиться в Вене
|Омбудсмен Армении рассматривает уголовное дело в отношении судьи Бориса Бахшияна с точки зрения системных угроз независимости судебной власти
|Армен Григорян: В Армении не рассматривают вопрос о присоединении к Союзному государству
|Прогноз: Поглощение Азербайджана Турцией ничего хорошего Армении, РФ и Ирану не сулит
|Аналитик: Политика Пашиняна по принципу "чего изволите" не оставляет места для ответа Лукашенко
|Посол России: Грибоедов - один из самых ярких символом общности и исторических судеб армянского и русского народов
|Совбез: Предложения Армении по делимитации и демаркации границ касаются договоренностей, а не предусловий
|В Армении будет создан Центр интеграции репатриантов
|Омбудсмен Армении рассказал послу США о нарушениях прав жителей приграничья со стороны ВС Азербайджана
|Армения и Украина укрепляют сотрудничество в сфере высшего образования
|СНБ Армении сообщает о разоблачении в стране шпионской сети
|Армения заключит Соглашение о реадмиссии с Польшей
|За сутки в Армении подтвердилось 2 842 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 2 548 человек
|Армения ограничивает публичную демонстрацию, оборот и потребление заменителей табачных изделий
|Минобороны Армении опровергает дезинформацию Азербайджана
|Большинство граждан Турции против нормализации отношений с Арменией и видят в ней угрозу
|Арарат Мирзоян: Поступающие из Анкары сигналы находятся в положительном контексте
|В Москве подчеркнули важность скорейшего завершения обмена удерживаемыми лицами между Ереваном и Баку по формуле "всех на всех"
|Захарова и Мирзоян о важности охраны армянского культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе
|Cостоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с Министром туризма Государства Израиль
|Урегулирование карабахского конфликта в числе вопросов повестки визита Действующего председатель ОБСЕ в Москву
|Омбудсмен Армении опубликовал доклад об ограничениях работы СМИ в Национальном Собрании
|Пашинян: Гуманитарные вопросы не должны быть предметом торга, так как они касаются судеб людей
|Зеркальный отвод войск не предопределяет дальнейших результатов демаркации: Пашинян
|Мирзоян о заявлении Лукашенко: наши заявления друг о друге должны быть основаны на взаимном уважении
|Замглавы МИД Армении и посол Китая обсудили вопросы, связанные с активизацией взаимных контактов
|Байрамов: Говоря о нормализации азербайджано-армянских отношений, необходимо решить вопрос делимитации и демаркации границ
|В Армении учащиеся начальных классов частных школ также будут обеспечены бесплатными учебниками за счет государственного бюджета
|Зась: ОДКБ окажет помощь Армении при наличии оснований и официальном обращении
|Представители армянских научных кругов получат право на участие в программе сотрудничества ЕС на сумму 95,5 млрд евро
|Университет Кипра объявил о программе стипендий для бакалавриата
|Прогноз: Присоединение к Союзному государству обернется для Армении потерей ряда прав
|Замглавы МИД Армении: Ситуации, сложившиеся в результате агрессии и применения силы не могут считаться "фэт а компли"
|Посольство Франции в Азербайджане: Пора отказаться от националистической риторики и исторических споров
|В Армении судей можно будет привлечь к ответственности меньшим числом голосов членов Высшего судебного совета, нежели сейчас
|Посол: Создание транзитного коридора "Персидский залив - Черное море" может открыть огромные возможности не только для Армении и Ирана
|Мирзоян: Иран продолжает занимать одну из ведущих мест среди партнеров Армении во внешней торговле
|Генсек ОДКБ выказал осторожный оптимизм по поводу урегулирования ситуации в зоне карабахского конфликта
|Амир Абдоллахиян: Последние процессы в Кавказском регионе создали условия для расширения сотрудничества между Ираном и Арменией
|Прогноз: Углубляющаяся изоляция России создаст новые проблемы Азербайджану
|"Гражданский договор" отказался отменить балльную систему штрафов, применяемых в случае нарушения ПДД
|За сутки в Армении подтвердилось 2 811 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 3 291 человек
|Аруш Арушанян останется под стражей
|Чавушоглу и Блинкен обсудили нормализацию турецко-армянских отношений
|Степанакерт: Уничтожение армянского культурного наследия является не только попыткой лишить народ Арцаха своих прав, но и угрозой миру и безопасности
|Весной состоится заседание Платформы армяно-американского стратегического диалога
|Посол Беларуси, после заявлений Лукашенко, посетил МИД Армении
|Группа военнослужащих провела акцию протеста перед администрацией президента Азербайджана
|В Европарламенте прошли слушания, посвященные соблюдению прав человека в Азербайджане
|Армения проворонила <мацун>, переименовав этот кисломолочный продукт в <армянский горный йогурт>
|Читать больше
|Прогноз: Поглощение Азербайджана Турцией ничего хорошего Армении, РФ и Ирану не сулит
|Аналитик: Политика Пашиняна по принципу "чего изволите" не оставляет места для ответа Лукашенко
|Прогноз: Присоединение к Союзному государству обернется для Армении потерей ряда прав
|Прогноз: Углубляющаяся изоляция России создаст новые проблемы Азербайджану
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