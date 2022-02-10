Четверг, 10 Февраля 2022 14:53

АрмИнфо.Благодаря "Шушинской декларации" уровень отношений между дружественными Азербайджаном и Турцией вышел на качественно новый уровень стратегического сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT Haber.

При этом он констатировал, что будущее и судьба Турции и Азербайджана тесно связаны.

Чавушоглу отметил, что после 44-дневной войны, "поставившей точку на многолетнем карабахском конфликте", Южный Кавказ столкнулся с новыми реалиями, открылся путь для долгосрочного мира и стабильности в регионе.

"Армения должна воспользоваться шансом и пересмотреть свои позиции. Спецпредставители Турции и Армении 24 февраля встретятся в Вене. Место встречи предложила Армения, и мы не выступили против. Турция на каждом этапе обсуждает шаги по Армении с Баку. Азербайджан также выступает за долгосрочный мир с Арменией. Мы не наивны. При этом осознаем необходимость решительных шагов", - сказал Чавушоглу.

Напомним, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации", - говорилось в заявлениях внешнеполитических ведомств двух стран по итогам встречи.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.