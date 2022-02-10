Четверг, 10 Февраля 2022 13:21

АрмИнфо.Ратификация "Шушинской декларации" азербайджанским и теперь уже турецким парламентом является одной из компонент поглощения Азербайджана со стороны Турции. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный посол Армении, бывший министр иностранных дел Республики Арцах Арман Меликян.

"Анкаре во всем этом крайне важно продемонстрировать отсутствие, собственно, интересов Азербайджана. Последние являются частью интересов турецких, соответственно, должны обсуждаться именно с Анкарой. Причем, не только Арменией, но и Россией с Ираном. Что ничего хорошего Армении, РФ и Ирану не сулит. А в контексте армяно-турецкого процесса по нормализации отношений ратификация декларации говорит в пользу вынужденного обсуждения Ереваном с Анкарой и проблемы Арцаха", - заметил он.

На этом фоне, руководство Армении и Арцаха, согласно дипломату, не имеет элементарной членораздельной программы действий даже в отдельности. Не говоря уже о единой программе. В свете чего, отклик или его отсутствие со стороны Еревана или Степанакерта на переход "Шушинской декларации" из теоретической плоскости в плоскость практическую существенного политического значения иметь не может.

По оценкам Меликяна, руководство Армении сегодня является своеобразным заложником политики турецко-азербайджанского тандема угрозы применения силы. А руководство Арцаха в результате 44-х дневной войны оказалось в тисках родственных объятий РФ, и способности самостоятельно передвигаться сегодня не имеет. В этом свете, дипломат абсолютно не рассматривает, поступивший на днях в арцахский парламент законопроект "Об оккупации территорий Арцаха" как предпосылку ратификации "Шушинской декларации".

На его взгляд, в своих последних действиях на Южном Кавказе Анкара руководствуется четкой, выверенной политической линией. В рамках которой осуществляет долгосрочную и преследующую обширные цели программу. Последняя предполагает осуществление шагов в определенной последовательности. И самое главное пользуется поддержкой некоторых крупных международных акторов.

Комментируя создание в Азербайджане рабочей группы по удалению "фиктивных следов, оставленных армянами на албанских религиозных храмах", дипломат напомнил, что Баку использовал, и будет использовать самые варварские методы для уничтожения любых материальных свидетельств многовековой принадлежности Арцаха армянскому народу. Создание данной структуры Меликян рассматривает в рамках реализации одной из целей Алиева по нейтрализации "территориальных притязаний" Армении.

"Ничего нового здесь, по большому счету, я не вижу. Это продолжение политики по уничтожению армянского следа и наследия в Нахиджеване. И с самого своего воцарения автором всего этого варварства является лично Алиев. В Азербайджане продолжают писать историю по заказу. Но и арцахские историки и археологи за прошедшие десятилетия сделали немало в направлении придания доступности информации об исторически-культурном, материальном наследии Арцаха далеко за пределами республики", - подытожил Меликян.